Agentes sobradamente preparados

Tomaron posesión hace dos meses y ampliaron la plantilla de la Policía Local de Lugo a 118 agentes. Los últimos efectivos en incorporarse -14 hombres y dos mujeres- llegan con ganas y con las ideas claras: "Es muy gratificante ayudar al ciudadano, pero también sabemos que hay actuaciones complicadas y hay que gestionarlas de la mejor manera posible. Esta profesión exige un reciclaje continuo", comentan. Los nuevos agentes cuentan con formación en diversos ámbitos, pero aseguran que siempre tuvieron claro su futuro y optaron a la Policía Local por elección, no por descarte. Están "muy orgullosos" de su elección y no entra en sus planes decepcionar.

Pedro Díaz

Pedro Díaz Pedreira, de 28 años y natural de Castro de Rei, es uno de los recién llegados. Estudió un ciclo superior de Producción Audiovisual y trabajó en prensa, pero siguió los consejos de un amigo que preparaba las oposiciones para la Policía Local e hincó los codos para acceder al cuerpo. "Vin o temario e gustoume. Presenteime e foi a mellor decisión que tomei na miña vida", afirma. Lo que más sorprendió a este agente al llegar al cuerpo fue la gran cantidad de competencias que tiene la Policía Local. "Eu non sabía todo o traballo que se facía ata que entrei no corpo. O máis complicado é ter que mediar en situacións tensas e as actuacións cando hai nenos de por medio, pero tamén hai momentos moi gratificantes, sobre todo cando a xente che da as grazas polo que fas".

Daniel Rey

Su compañero Daniel Rey Centeno-un lucense de 29 años, graduado en Trabajo Social y socorrista- comparte sus impresiones. "Siempre tuve en mente que quería ser policía, desde que era pequeño, y cuando vi que salían plazas decidí intentarlo. Yo quería un trabajo dinámico y la Policía Local es justo lo que buscaba, ya que no hay dos días iguales". Daniel Rey reconoce que cualquier intervención puede complicarse si no se actúa de forma correcta, por lo que resulta fundamental mantener la calma. "Hay situaciones difíciles, pero también es muy gratificante ayudar al ciudadano y sobre todo el trabajo con los compañeros", apunta.

Belén Dorado

CONDECORADA. Belén Dorado Álvarez es una de las dos últimas incorporaciones femeninas a la Policía Local. A sus 26 años, esta lucense terminó el doble grado de Derecho y Administración de Empresas, pero no le convencían las salidas profesionales afines a su carrera y decidió seguir los pasos de padre, también policía local. "Sempre me deron absoluta liberdade para escoller o quería facer. O meu pai sempre me contaba cousas do traballo e anécdotas do día a día, pero dende dentro é distinto. É moi gratificante cando se consegue solventar unha situación difícil". Belén Dorado sabe bien de lo que habla, ya que recibió una distinción durante el periodo de prácticas por evitar que un hombre se arrojase al vacío desde el puente nuevo. "Estaba xa ao outro lado da barandilla e intentei darlle confianza e amosar empatía. Todos os compañeiros traballamos moi coordinados e evitamos que se lanzara. Despois dunha actuación así quedas un pouco descolocada, pensando en que podía saír mal, pero neste caso foi moi satisfactorio". Esta agente sigue a diario el consejo que le dio su progenitor cuando ingresó en el cuerpo: "Que empregara sempre o sentido común, foi o que me dixo".

Adolfo Liñayo

Otro de los nuevos agentes, Adolfo Liñayo Filgueira, de 24 años y natural de Noia, estudió Magisterio por Educación Primaria, aunque siempre tuvo claro que quería dedicarse a lo mismo que su progenitor, policía local en la citada localidad. "Traballar no corpo é diferente ao que se ve dende fóra. O meu pai díxome que coidara moito aos compañeiros, que nos apoiaramos, xa que ían ser a miña familia, e tiña toda a razón. Hai actuacións moi complicadas nas que a xente se altera e temos que manter a calma, pero compénsase co cariño que nos amosan noutros momentos, cando axudamos a unha persona maior que se caeu na súa casa, por exemplo".

Oliver Armesto

CAMBIO DE PROFESIÓN. A diferencia de sus compañeros, Oliver Armesto de Hojas, de 43 años y natural de Valladolid, cambió de profesión tras más de una década con un trabajo estable en un sector completamente distinto. Estudió Derecho, es técnico superior en prevención de riesgos laborales y realizó un máster de Gestión en Recursos Humanos que le abrió las puertas del mercado laboral. "Estuve 5 años en los servicios centrales y después me trasladaron a Galicia. Estaba contento en mi trabajo, pero siempre tuve admiración por la Policía, ya que es una profesión muy polivalente. Después de doce años en el mismo sector vi que se ofertaban plazas de policía y decidí intentarlo. No hay nada más gratificante que poder trabajar en lo que te gusta", asegura.

Estos cinco agentes son solo un ejemplo de la vocación que derrochan los nuevos efectivos. Todos tienen en mente el ascenso, pero saben que es una carrera de fondo. "Para ser buen mando primero hay que ser buen policía; y en eso estamos", concluyen.