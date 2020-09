Los agentes rescatan en una cuneta de Labio a un perro con heridas y una pata rota

Agentes de la Policía Local de Lugo rescataron el fin de semana a un perro que se encontraba malherido en una cuneta de la parroquia lucense de Labio.

Los hechos se remontan al pasado domingo por la tarde, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio que realizaba labores de vigilancia por la citada parroquia observó que en una cuneta había un perro que presentaba dificultades para levantarse y parecía herido.

Los agentes se acercaron y comprobaron que el animal tenía la pata trasera lesionada y además presentaba diversas heridas por la zona de la barriga. Ante esta situación, el can fue trasladado al hospital veterinario Rof Codina para que le prestaran asistencia facultativa.

Tal y como señaló el portavoz policial, el animal no tenía microchip, por lo que se iniciaron las gestiones pertinente para localizar a su propietario y tratar de descubrir las causas de las lesiones que presentaba el perro.

La Policía Local realizó esta intervención tan solo unos días después de que los agentes acudieran a una tienda de animales de la capital para comprobar el estado de dos cachorros que estaban expuestos en una vitrina. La tienda fue sancionada –ya que actualmente está prohibido exhibir animales domésticos para su venta– y los perros también recibieron asistencia veterinaria.

Una de las personas que denunció esta situación intentó adoptar al cachorro de bulldog que estaba en la vitrina del establecimiento, una perra supuestamente enferma y sorda de un oído, y se comprometió a sufragar los gastos veterinarios. La joven denunció que en la tienda le habían pedido 790 euros por el animal y posteriormente le bajaron el precio a 500 euros. Cuando volvió al establecimiento, unos días más tarde, el animal ya no estaba allí y no le revelaron su paradero. Varias personas señalaron el fin de semana en las redes sociales que sigue habiendo animales expuestos en la tienda, aunque la Policía Local no tuvo más intervenciones.