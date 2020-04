La Semana Santa llega este año más atípica que nunca y la imagen habitual de las carreteras atestadas de conductores en caravana, rumbo a las zonas turísticas, da paso a una imagen mucho más desoladora, con autopistas desiertas por las que circulan vehículos a cuentagotas.

Para que las limitaciones del estado de alarma se respeten y la circulación por carretera se limite a los casos estrictamente necesarios y permitidos, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia de Lugo han reforzado los controles e incrementarán la vigilancia hasta después de Semana Santa, tanto en los viales como en los núcleos urbanos y en los lugares de interés turístico, advierten.

De momento, solo durante el pasado fin de semana —cuando en circunstancias normales arrancaría la operación salida— policías y Guardia Civil denunciaron a lo largo y ancho de la provincia lucense a un total de 477 personas por incumplir el estado de alarma y detuvieron a otras tres.

Aun así, a pesar de que no todo el mundo respeta las normas, la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, destacó este lunes “a madurez e o comportamento exemplar que está a demostrar maioritariamente a sociedade lucense, cando entramos na cuarta semana do estado de alarma”, recordó.

SOLIDARIDAD. La subdelegada quiso apelar “á solidariedade cos máis vulnerables” —como los ancianos o las personas con patologías previas— e insistió en la importancia que tiene que los lucenses “continúen, como ata agora, a facer o esforzo de cumprir as normas establecidas para evitar a propagación do virus do Covid-19”.

Isabel Rodríguez quiso pedir a los ciudadanos que la Semana Santa “non sexa unha escusa para saltar a normativa do estado de alarma” y recalcó que estos días se están intensificando los controles para evitar viajes “que non teñan unha causa xustificada”. En este sentido, Isabel Rodríguez recordó a los ciudadanos que saltarse actualmente las normas que impone el real decreto es un comportamiento “moi grave”, que conlleva sanciones que van desde los 601 hasta los 30.001 euros.

Finalmente, la subdelegada del Gobierno en Lugo quiso agradecer públicamente “o trascendental traballo que están a desenvolver todas as forzas de seguridade, que durante os próximos días reforzarán a vixilancia para evitar a propagación do virus e axudar así á protección das persoas máis vulnerables e de todos os profesionais que están máis expostos a esta pandemia, como son o persoal sanitario, as propias forzas de seguridade, ou os traballadores de servizos esenciais como o alimentario ou o de transportes, entre outros”, concluyó.