Concierto

鈻 13.00h. Concierto de Santi Campillo Power Tr铆o. Santeiro鈥檚 Terraza, en Carretera de Santiago.

Ganaderos

鈻 14.00h. Acruga homenajea a los ganaderos jubilados este a帽o. Pazo de Feiras.

Gobernar globos

鈻 16.00h. Nueva cita del campeonato 鈥楺ue no Caiga As Termas Cup鈥, con partidos de cinco minutos en los que el reto es lograr el control de un globo. Centro comercial As Termas.

Muralleando

鈻 20.30h. El ciclo dedicado a la m煤sica lucense ofrece un concierto de The Wireless. A Mosqueira.