AGENDA 📆 Este viernes en Lugo

Chicken Run

鈻 17.00h. Apertura de puertas del festival Chicken Run, donde a partir de las 21.00 horas tocar谩n los grupos La Vil Canalla y Lucky Dados. Entradas en taquilla. Carretera vieja de Santiago.

Visita a la catedral

鈻 17.30h. Visita guiada por Marcos Calles a la exposici贸n de c谩lices del Museo Catedralicio, dentro de la semana cultural de Lugo Monumental. Se puede reservar plaza en el whatsapp 644637444.

Harry Potter

鈻 18.00h. The Magic Show. Tributo a Harry Potter, espect谩culo para disfrutar de los hechizos y la magia del mago m谩s conocido del planeta. Auditorio.

Fiesta infantil

鈻 18.00h. Fiesta infantil que incluir谩 talleres de globoflexia y maquillaje y una actuaci贸n del mago Rafa, adem谩s de la entrega de premios del concurso de dibujo ecol贸gico. Centro comercial As Termas.

Historia

鈻 19.00h. Se celebra el D铆a de los Archivos con una nueva presentaci贸n de la serie 鈥楧ocumentos singulares鈥, en concreto del 鈥楢peo do lugar e bens da Ferrer铆a do Incio de 1789鈥, acto al que seguir谩 una conferencia de Estefan铆a L贸pez Salas sobre 鈥楩ontes para o estudo dunha paisaxe hist贸rica: A Ferrer铆a do Incio鈥. Arquivo Hist贸rico de Lugo.

Poes铆a

鈻 19.30h. Presentaci贸n del Libro 鈥楰amikazes鈥, de Lino Garc铆a. O Vello C谩rcere.

M煤sica

鈻 20.00h. Concierto de la violinista y compositora canadiense Jessica Moss, dentro del ciclo Liberdades Sonoras. Entrada libre hasta completar aforo. O Vello C谩rcere.

Cl谩sica

鈻 20.30h. La Orquestra Sinf贸nica de Galicia cierra la Semana de M煤sica del Corpus e interpretar谩 piezas de Schubert, Steve Reich y Mozart. C铆rculo de las Artes.

Teatro con humor

鈻 20.30 y 22.30h. Microefectos Dramat煤rxicos presenta cuatro obras obras teatrales cortas y cargadas de humor. Clavic茅mbalo.

Concierto

鈻 21.00h. Alda V谩rez y Richi Ponce act煤an en la terraza del restaurante Recatelo.