AGENDA 📆 Este viernes en Lugo

Lectura

鈻 10.00h. Presentaci贸n de la colecci贸n de obras seleccionadas para el programa europeo G-BOOK 2 (European teens as readers and creators in gender-positive narratives). Biblioteca.

Carrera solidaria

鈻 13.15h. Arranca la carrera solidaria para reunir fondos en apoyo a la lucha contra la leucemia infantil. Colegio San Jos茅.

Mercado navide帽o

鈻 16.30h. Nueva jornada del mercado navide帽o de la Praza Maior, que de 18.00 a 19.00 horas ofrece tambi茅n magia con el Mago Dani. Praza Maior.

Xuvenlugo

鈻 16.30h. Apertura de puertas de una nueva jornada de ocio infantil en Xuvenlugo, que ofrece adem谩s actividades complementarias de roc贸dromo, pista de slot, minigolf o escape room. Pazo de Feiras.

Salud mental

鈻 19.00h. El Movemento Galego da Sa煤de Mental organiza el acto Sa煤de mental sen ataduras. Contenci贸ns cero, con motivo del D铆a de los Derechos Humanos, para reivindicar el fin de la pr谩ctica de atar de pies y manos a pacientes Praza Maior.

Teatro

鈻 20.30h. Representaci贸n de la obra El aguafiestas, con Josema Yuste en el elenco, dentro del ciclo de artes esc茅nicas que se celebra en el Auditorio Gustavo Freire.

Recital

鈻 20.30h. Concierto del Coro de la Orquesta Sinf贸nica de Galicia, que presenta el programa Son imprescindibles, mostrando parte de la m煤sica coral gallega m谩s representativa de los 煤ltimos 125 a帽os. En el concierto se incluye la Misa solemne en honor al Ap贸stol Santiago compuesta por Juan Montes y se cantar谩n tambi茅n obras de compositores como Joam Trillo, Margarita Viso o Fernando Buide. Catedral.

M煤sica

鈻 22.30h. Fast Food, grupo de rock sinf贸nico ofrece un nuevo concierto despu茅s de haber dejado un buen sabor de boca en su paso por el San Froil谩n. Club Clavic茅mbalo.

Concierto

鈻 22.30h. Mad Martin Tr铆o ofrece un concierto con ritmos de rock y rockabilly. Sala Jagger.