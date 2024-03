AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

Orientaci贸n

鈻 10.00h. Se disputa el XX Trofeo El Progreso de orientaci贸n. Escuela de Rebordaos (km 3 carretera LU-232 Lugo Friol).

Altas capacidades

鈻 10.00h. Jornada del colectivo Intelecto y la Xunta con motivo del D铆a Mundial de Altas Capacidades, con intervenciones de Paulina B谩nfalvi y Ana Isabel Fraga, talleres para ni帽os y adolescentes y, por la tarde, actividad de magia.

Endometriosis

鈻 10.30h. Conferencia en la Diputaci贸n sobre avances en el tratamiento de la endometriosis, a cargo del ginec贸logo Jorge Alonso Rodr铆guez, y, a las 11.30, en el mismo escenario, intervenci贸n sobre fisioterapia en mujeres con endrometriosis, a cargo de Sara Iglesias, fisioterapeuta especializada en suelo p茅lvico. Por la tarde, a las 17.30, a apertura en la Galer铆a Solaina, en Cami帽o Real, 88, de la exposici贸n 鈥極lladas 谩 endometriose鈥, del colectivo Tecendo y con participaci贸n de Neves Seara, Ver贸nica Ramilo y Ainara D铆az.

As G谩ndaras

鈻 11.00h. Abre la jornada festiva en As G谩ndaras, con pasacalles con tunas. A las 12.45 horas hay actuaci贸n de tunas en la residencia mayores y a las 14.15 horas sesi贸n verm煤 con la charanga Os Tamega. A las 20.30 horas habr谩 una nueva actuaci贸n de tunas en el campo de la fiesta y, a las 22.00 horas, verbena con las orquestas Marbella y New York.

Taller infantil

鈻 11.00h. Taller con actividades recreativas para ni帽os, en el programa de ayuda a la conciliaci贸n del Concello. Plaza de abastos.

Cuentacuentos

鈻 11.00 y 12.30h. Lectura, con motivo de la pr贸xima celebraci贸n del D铆a del Padre, de 鈥楶ap谩. Un heroe, un mito, unha lenda鈥. La actividad es para ni帽os de 3 a 8 a帽os y es gratuita, pero se requiere inscripci贸n. O Vello C谩rcere.

Veh铆culo de ocasi贸n

鈻 11.00 a 21.0h. Nueva jornada del Sal贸n del Autom贸vil, dedicado este fin de semana al veh铆culo de ocasi贸n. Pazo de Feiras.

Taller de hierbas

鈻 11.00h. Taller 鈥楬erbi帽as para o colapso鈥, con Noa Rodr铆guez y que tiene como punto de partida un paseo por el Regueiro dos Hortos. Actividad de pago que requiere inscripci贸n en [email protected], Leira Hause, en Prada do Campo.

A Ponte

鈻 12.00h. Arranca la jornada festiva en A Ponte, con la apertura de la I Feira de Maquinaria Agr铆cola e Industrial. A las 13.30 horas hay sesi贸n verm煤 con el grupo Alba. A las 22.30 horas tocar谩 la orquesta Panam谩 y a las 23.30 horas se celebra la fiesta Reggaet贸n e Electrolatino antiguo con Don Omar (artista invitado) y DJ Iv谩n Fanego.

Lectura

鈻 12.00h. Reuni贸n del Club de Lectura en torno al libro 鈥極 azul entre o ceo e a auga鈥, de Susan Abulhawa. O Vello C谩rcere.

Teatro improvisado

鈻 12.30h. Sesi贸n de teatro improvisado de Curux谩n. Club Clavic茅mbalo.

M煤sica

鈻 13.00h. Concierto de Surma, grupo femenino portugu茅s. Ho Gruf.

Boxeo

鈻 16.00h. Se celebra el I Open Cidade de Lugo de boxeo. Gimnasio de O Palomar.

Juego espacial

鈻 17.00h. La ludoteca de As Termas organiza una taller para ni帽os sobre naves espaciales.

M煤sica sacra

鈻 18.00h. La Banda Filarm贸nica ofrece un concierto de m煤sica sacra, que incluye el estreno de una marcha dedicada a la virgen de los Ojos Grandes. Catedral.

Libro

鈻 18.30h. Presentaci贸n del libro 鈥楧e entre as tebras, obra de Alex Pernas centrada en figuras mitol贸gicas. O Vello C谩rcere.

Baloncesto

鈻 19.15h. Partido Dur谩n Maquinaria Ensino-Araski, de la Liga Femenina Endesa. Pazo dos Deportes.

Cl谩sica

鈻 20.00h. Tr铆o Preseli ofrece un concierto con obras de obras de Anthony Randall y Fernando Buide, organizado por la Sociedad Filarm贸nica. C铆rculo de las Artes.

Corales solidarias

鈻 20.30h. Concierto solidario de corales lucenses a favor del comedor San Froil谩n. Iglesia de San Pedro.

Teatro cl谩sico

鈻 20.30h. Representaci贸n de 鈥楲a Toffana鈥, de La Quintana Teatro. Auditorio.

Vocal Voices

鈻 21.00h. Concierto 鈥榁ocal Voices鈥, con Bernardina Cabarcos, Roc铆o Gonz谩lez Cabarcos y Alma Selene. Caf茅 O Cami帽ante da R煤a, en Carril das Flores.

Facela Fest

鈻 22.30h. Conciertos de presentaci贸n de Facela Fest. Club Clavic茅mbalo.

Concierto

鈻 22.30h. Concierto de Tato L贸pez. Sala Jagger.