AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

Cuentacuentos

鈻 11.00 y 12.30h. Actividad para ni帽os de 3 a 8 a帽os, con el cuentacuentos Peque帽a&Grande. Clara Campoamor. Actividad con plazas limitadas. O Vello C谩rcere.

Exposici贸n

鈻 12.00h. Inauguraci贸n de la exposici贸n De Lugo a Portimao, de Alberto Mart铆ns. Galer铆a Nova R煤a.

A Candeloria

鈻 13.00h. El festival A Candeloria arranca con cantos de taberna. Las actuaciones festivaleras empezar谩n a las 17.45 con Tribade. A las 19.00 estar谩 Mafalda; a las 22.15, Arrhytmia; a las 23.30, Los Chicos del Ma铆z; a la 1.10, Talco, y a las 2.30, Me Fritos and the Gimme Cheetos. Pazo de Feiras.

Lupercais

鈻 13.30h. El festival de poes铆a Lupercais arranca con una exposici贸n de dibujos de Paula Lu铆s y presentaciones despu茅s de Diego Sol铆s y Paula Lu铆s. Galer铆a Solaina, Cami帽o Real, 88.

Mus

鈻 16.00h. Abre la segunda jornada del Campeonato de Espa帽a de Mus. Hotel M茅ndez N煤帽ez.

Voleibol

鈻 17.00h. Partido Arenal Emev茅-Avarca de Menorca. Pabell贸n Municipal.

M煤sica antigua

鈻 18.00h. Nihil Novum ofrece un concierto de m煤sica antigua en la iglesia del Buen Pastor, en Ace帽a de Olga.

Decrecimiento

鈻 19.00h. Charla de Miguel Anxo Abraira, que presentar谩 la Rede polo Decrecemento. . Local de A Hedreira, en Catasol, 17.

Baloncesto femenino

鈻 19.15h. Encuentro Dur谩n Maquinaria Ensino-Gernika. Pazo dos Deportes.

Libro

鈻 19.30h. Presentaci贸n del libro Relativa Mente del autor Alejandro Vaghetti Jou. Casa de las Asociaciones Mar铆a Mari帽o, junto a Frigsa.

Concierto

鈻 20.00h. Concierto de Balago. Capilla de Santa Mar铆a.

Teatro cl谩sico

鈻 20.30h. El festival de Teatro Cl谩sico abre con la representaci贸n de Burro, de Ay Teatro. Auditorio.

Teatro con humor

鈻 20.30 y 22.30h. Microefectos Dramat煤rxicos lleva al club Clavic茅mbalo sus piezas de teatro breve y cargadas de humor.