AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

Fanzines

‚Ė∂ 12.00h. Comienza el encuentro de fanzines Vaia Vaia. A las 20.00, Vaia Guateque. Plaza de abastos.

Teatro

‚Ė∂ 12.30h. Sesi√≥n de improvisaci√≥n teatral a cargo de Curuxan. Club Clavic√©mbalo.

Feira do 48

‚Ė∂ 12.48h. Comienza la Feira do 48 de C√°ntigas e Frores con un concierto de zanfonas. A las 19.48, Ruada con cantareiras y padereteiros. Praza Maior.

As Termas

‚Ė∂ 18.00h. Taller de ingl√©s en familia Travel the World, impartido por el equipo de Inside Out. Centro comercial As Termas.

Fiesta LGTB+

‚Ė∂ 22.00h. Fiesta LGBT+. Centro social Vagalume.

Clavicémbalo

‚Ė∂ 22.00h. Death Noise con The Ancient Arrival + Barbarian Prophecies. Club Clavic√©mbalo.

O Cami√Īante da R√ļa

‚Ė∂ 22.00h. Actuaci√≥n del grupo Nihil Novum. O Cami√Īante da R√ļa.

Jagger

‚Ė∂ 22.30h. Concierto de DeLope Band. Sala Jagger.

Paradai

‚Ė∂ 0.00h. Pili Pamp√≠n ameniza la verbena de las fiestas de Paradai.