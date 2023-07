AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

Mercadillo solidario

鈻 10.00h. Apertura del mercadillo solidario de Shantidi, con objetos de la India. San Marcos.

Street workout

鈻 10.00h. Arranca el campeonato de street workout, que se prolongar谩 a lo largo de todo el d铆a en el Parque. La actividad forma parte de una jornada de ocio de la concejal铆a de Xuventude que incluye tambi茅n partidas de l谩ser tag a partir de las 11.00 horas en el parque Lucus Aventur, en Ombreiro, y actividades de primeros auxilios en el medio natural, de interpretaci贸n de fauna y flora y de orientaci贸n o bushcraft, desde las 10.00 horas, en el monte Segade.

Mitreo

鈻 11.30h. Visita guiada a la Domus de Mitreo. Es gratuita pero hay que reservar plaza en el 610323926. Museo de Mitra, en P铆o XII.

Ajedrez

鈻 11.30h. Jornada de ajedrez, en la que unos podr谩n practicar y otros iniciarse en el juego. A las 12.30 horas habr谩 exhibiciones de partidas a cinco minutos. Praza da Milagrosa.

Coeses

鈻 13.30h. La parroquia de Coeses celebra sus patronales y las citas festivas arrancan con una misa y una sesi贸n verm煤. Por la noche habr谩 verbena. Campo de la fiesta de Coeses.

Gobernar globos

鈻 16.00h. 脷ltima jornada del campeonato Que no Caiga As Termas Cup, con partidas de cinco minutos en las que el reto es lograr el control de un globo y que reparte 775 euros en premios. Centro comercial As Termas.

Muralleando

鈻 20.30h. El ciclo de conciertos de grupos lucenses sigue con una actuaci贸n de Verter Gz. A Mosqueira.

Cata literaria

鈻 20.30h. Cata literaria, en la que recitar谩 poemas Euloxio Fern谩ndez y performance con 脕nxela Prado, y cena musicada. Restaurante Paprica.

Concierto

鈻 22.00h. Actuaci贸n de Madame Rachel. Sala Jagger.