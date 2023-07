AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

Visita al Mitreo

鈻 11.30h. Visita guiada a la Domus do Mitreo, uno de los yacimientos arqueol贸gicos m谩s singulares de Lugo. La actividad es gratuita, pero es preciso reservar plaza en el n煤mero 610 323 926.

Festival antie贸lico

鈻 12.20h. Artistas lucenses act煤an en un festival de protesta contra los parques e贸licos en las monta帽as de la provincia. Habr谩 m煤sica, danza, poes铆a y pintura. Praza Maior.

As Termas

鈻 16.00h. Arranca la jornada del campeonato 鈥楺ue no Caiga As Termas Cup鈥, que se prolongar谩 hasta las 21.00 horas y que pone a prueba las habilidades de los participantes, que tendr谩n que evitar que un globo toque el suelo. As Termas.

Muralleando

鈻 20.30h. La cantante Iria Est茅vez, con el concierto 鈥榁oces violetas鈥, ser谩 la protagonista de una nueva cita del programa musical Muralleando, abierto a todo el p煤blico interesado. A Mosqueira.

Creaci贸n art铆stica

鈻 20.30h. Muestra abierta sobre el proceso de creaci贸n art铆stica de Alejandra Pombo, que protagoniza una residencia creativa que tiene como escenario la antigua prisi贸n de Lugo, reconvertida en centro cultural. Acceso libre. O Vello C谩rcere.

Concierto

鈻 22.00h. Doble concierto, con la actuaci贸n de los grupos 鈥楤each Avenue鈥 y 鈥楾he Foolans鈥. Sala Jagger.