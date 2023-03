AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

Vivir y morir bien

▶ 10.00h. Arrancan las jornadas de la asociación Vivir Para Bien Morir, en las que a las 12.30 se hablará del testamento vital y a las 16.30 habrá un ‘café do pasamento, entre otros actos. Centro social de Fingoi.

Cultivo de shitake

▶ 11.30h. Arranca un taller de cultivo de setas shitake que organiza Bico de Grao.

Exposición

▶ 12.00h. Inauguración de la muestra colectiva ‘A-54 Lugo-Santiago. Galería Nova Rúa Arte.

'El Vermú'

▶ 12.00. Vuelve la cita ‘El Vermú’, que se prolongará hasta las 21.00 horas e incluirá música, comida de Il Farabuto, mercadillo y bar. La Ferretería Eventos.

Cuentos infantiles

▶ 12.00. La autora de libros infantiles Ana Meilán presenta su libro ‘O aire do lobo Rigoberto’. Hay que reservar plaza. Librería Soños de Papel.

A Candeloria

▶ 17.30. Apertura de puertas en el festival A Candeloria,donde actúa primero La Duendeneta, después Sondarúa, Lendakaris Muertos, Soziedad Alcohóloca, Jazzwoman, Boikot, Dakidarría y Me Fritos and The Gimme Cheetos. Pazo de Feiras.

Voleibol

▶ 19.30h. Encuentro Arenal Emevé-Tenerife Libby’s, correspondiente a la Liga Iberdrola femenina de voleibol. Palacio de Deportes.

Concierto

▶ 20.00h. Concierto de la Orquesta Barroca Vigo 430. Previamente, a las 18.30, la musicóloga Teresa Adrán hablará del programa del concierto. Círculo de las Artes.

Falcatrueiros

▶ 20.00h. Presentación del espectáculo ‘O Zoqueiro’, de Falcatrueiros, con entrada libre. Auditorio.

Humor

▶ 20.30 y 22.30h. Nuevas sesiones de teatro breve y cargado de humor de Microefectos Dramatúrxicos. Club Clavicémbalo.

Baloncesto

▶ 20.45h. Partido entre el Río Breogán y el Real Betis Baloncesto. Pazo dos Deportes de Lugo.

Música

▶ 22.00h. Concierto ‘Un mundo feliz’, de Lei e Loro. Sala Jagger.