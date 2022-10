San Froilán

▶ 11.30 h. Pasacalles a cargo de Caivanca por la calle Quiroga Ballesteros, el mercado municipal, la plaza de abastos y la Praza de Santo Domingo.



▶12.00 h. VI Cultura e tradición no Camiño. Demostración de elaboración de caligrafía, encuadernación y exposición de colchas. Hasta las 20.00 horas en el centro cultural O Vello Cárcere.



►17.30 h. PIG S Espectáculo teatral itinerante de Campi Qui Pugui por la Praza Maior, Rúa Raíña y Campo Castelo.



▶18.30 h. Panoli Kabareta de Ganso & Cia en la carpa de San Froilán Miúdo.



▶19.00 h. Pasacalles de Cántigas e Frores por la Rúa Quiroga Ballesteros, Praza de Santo Domingo, Rúa Doutor Castro, Praza Maior y Rúa Bispo Aguirre.



▶19.30 h. PIG S. Espectáculo teatral itinerante de Campi Qui Pugui por la Praza Maior, Campo Castelo y Bispo Aguirre.



▶20.00 h. Pasacalles a cargo de Tambukda por el recinto histórico, zona dos viños.



▶20.30 h. Entrega de la XVI Edición de los Premios de El Progreso al Deporte Lucense en el auditorio municipal Gustavo Freire.



▶21.00 h. Concierto de Rocío Márquez & Bronquio en Santa María. A las 20.00, tocan como teloneros Nebra.



▶22.00 h. VI Concurso Miss Deusa 2019 en A Mosqueira.



►22.00 h. Concierto de Ariel Rot & Kiko Venerno Un país para escucharlo en la Horta do Seminario. A las 21.00, teloneros: Berta Franklin.



▶23.00 h. Concierto de No Reply en la Praza de Santa María.



▶23.00 h. Verbena con la orquesta Fania Blanco Show en la Praza Maior.



▶00.30 h. Sesión de la Duendeneta en la Praza da Soidade.