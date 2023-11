AGENDA 📆 Este miércoles en Lugo

Asepeyo

▶ 12.00h. La compañía Asepeyo celebra un acto de inauguración de su nuevo centro asistencial, situado en Xosé Castiñeira, 34 y que ofrecerá asistencia sanitaria y urgencias, rehabilitación y fisioterapia y tecnología digital.

25-N

▶ 17.00h. El programa de actos con motivo del 25-N continúa con la proyección del corto ‘Viejas que hierven, de Violeta Tapia, y de la película ‘Salir de puta’, de Sofía Rocha. Entrada libre. Centro social de Lamas de Prado-Abella.

Taller infantil

▶ 17.30h. Taller para niños de 3 a 8 años, centrado en la elaboración de manualidades como vía para aprender valores humanos. Actividad gratuita, pero que requiere inscripción. O Vello Cárcere.

Cine

▶ 19.30h. Proyección de la película ‘Girls of the Night’, de Kinuyo Tanaka, dentro de las sesiones de filmóteca del Club Valle Inclán. Las películas se pasan en versión original con subtítulos. Casa do Saber.

Novela

▶ 19.30h. Presentación de la novela de Abraham Pérez ‘O paso en falso’. Librería La Voz de la Verdad.

Concierto

▶ 20.30h. Xisco Feijóo llega a Lugo en la despedida de ‘Peixe’, su primer proyecto en solidario. Estará acompañado en la actuación por Laura Burgué, Branca Villares, Xabi Iglesias, David Vilares y las pandereteiras de Cántigas e Fores. Auditorio Gustavo Freire.

Otero Pedrayo

▶ 20.00h. Ceremonia de entrega del Premio Otero Pedrayo a Darío Villanueva Prieto. Diputación.