AGENDA 📆 Este miércoles en Lugo

Nutrici贸n

鈻 9.45h. Comienza el VI Congreso Nutrici贸n e Sostibilidade de Adinu Galicia. MIHL.

Fa铆scas Culturais

鈻 11.00h. El compositor luso Hugo Torres presenta en la facultad de Ciencias la performance Bah铆a bot谩nica en las Fa铆scas Culturais. A las 18.00, lo har谩 en la facultad de Veterinaria.

Uned

鈻 18.00h. Comienza el seminario Galicia, tierra de cine. Sede de la Uned.

Libro

鈻 18.30h. Presentaci贸n del libro Pedro o piloto de gaivotas, del escritor Manuel Darriba. O Vello C谩rcere.

Casta帽a

鈻 19.00h. Conferencia de Jos茅 Luis Chan, director xeral de Planificaci贸n e Ordenaci贸n Forestal, sobre la producci贸n de casta帽a, dentro del ciclo Luis Asorey. Diputaci贸n.

Cine

鈻 19.30h. Proyecci贸n de The moon has risen de Kinuyo Tanaka, dentro del ciclo Sesi贸ns de Filmoteca del Club Valle-Incl谩n. Casa do Saber.

Concierto

鈻 20.00h. Concierto 1700 a cargo de tr铆o formado por Daniel Pinte帽o, Fumiko Morie y Ester Domingo, promovido por la Sociedad Filarm贸nica de Lugo. C铆rculo de las Artes.

Premios

鈻 20.15h. Entrega de los premios del II Certame de Paisaxe Sonora. Facultad de Veterinaria.