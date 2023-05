AGENDA 📆 Este miércoles en Lugo

Divina Pastora

鈻 9.15h. Ofrenda floral por el D铆a de Mar铆a Auxiliadora. Colegio Salesianos Divina Pastora.

Humanidades

鈻 10.00h. Comienza un foro sobre la ciudad como elemento estructural de la sociedad romana. Facultad de Humanidades.

O Vello C谩rcere

鈻 17.30h. Actividad A Toda Cor y, a las 19.00, Pequevi帽etistas. O Vello C谩rcere.

Pint of Science

鈻 18.00h. Finaliza el ciclo Pint of Science con las intervenciones de 脕ngela Gonz谩lez Mart铆nez, Emilio D铆az Varela y Santiago Pereira Lorenzo. Romer铆a Coffee & Co (R煤a Tino Prados, 2).

Tradescola

鈻 19.00h. Actuaci贸n de las aulas de gaita y percusi贸n de la Tradescola. Praza de San Marcos.

Bico de Grao

鈻 20.00h. Segunda Merenda de Comadres e Autoras abierta a mujeres y hombres. Bico de Grao.

Danza

鈻 20.30h. Nueva gala de fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza de Lugo con el espect谩culo Compa帽eiras. Auditorio Gustavo Freire.