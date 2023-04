AGENDA 📆 Este miércoles en Lugo

Polit茅cnico

鈻 11.30h. Apertura de la Semana da Sa煤de. CIFP Polit茅cnico.

Total Social

鈻 16.30h. Nueva jornada del proyecto Total Social con una actividad de gimnasia. Sede de Alume.

Cine

鈻 19.00h. Proyecci贸n de la pel铆cula Conociendo a Astrid, dentro del ciclo Mulleres. Sede Afundaci贸n.

A Maxia do Eixo

鈻 20.00h. Comienza la gala A Maxia do Eixo, con los ilusionistas Dani Polo, Mago Rafa, Lore Lavand, Ta Na Manga y Solange Kardinaly, una actividad incluida dentro del programa de la Capital da Cultura do Eixo Atl谩ntico. Auditorio Gustavo Freire.

Danza

鈻 20.30h. Comienza el Encontro de Danza del campus de Lugo con la presentaci贸n de la performance Espazos abandonados, seguida de la obra Corpos celestes para finalizar con la funci贸n Alento. Casa do Saber.