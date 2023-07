AGENDA 📆 Este martes en Lugo

Guardia Civil

鈻 11.00h. La subdelegada do Gobierno en Lugo, Isabel Rodr铆guez, preside el acto de presentaci贸n de los 15 alumnos guardias civiles pertenecientes a la 128陋 promoci贸n de la Academia de Baeza y a la 169陋 promoci贸n del Colegio de Guardias J贸venes de Valdemoro, que realizar谩n las pr谩cticas en la provincia de Lugo. Comandancia de Lugo.

Cultura no R铆o

鈻 19.30h. Arranca Cultura no R铆o, un ciclo de actividades familiares incluido en la programaci贸n estival de Lugo Capital da Cultura do Eixo Atl谩ntico 2023, con un espect谩culo del Mago David. Parque del Mi帽o junto a la rotonda de la Alfonso X.

Fotograf铆a

鈻 20.00h. La fot贸grafa catalana Anna Turbau habla sobre su exposici贸n 鈥楿n cami帽o de imaxes鈥, en la que se recogen im谩genes representativas de la Galicia de la Transici贸n en un acto presentado por la profesora de la USC Ana Cabana. A Mosqueira.