AGENDA 📆 Este martes en Lugo

Pint of Science 23

鈻 18.00h. Sigue Pint of Science 23 con las charlas de Rosa Romero Franco, Gonzalo Fern谩ndez Rodr铆guez y Antonio Rigueiro. Ho! Gruf.

Graduaci贸n

鈻 19.30h. Acto de graduaci贸n de los alumnos de 2潞 de BAC. IES Lucus Augusti.

Casa do Saber

鈻 19.30h. La presidenta del patronado del Museo do Pobo Galego, Concha Losada V谩zquez, da la charla Memoria individual e memoria social: Os co帽ecementos tradicionais e o patrimonio cultural. Casa do Saber.

Romanizaci贸n

鈻 20.00h. Expertos de Galicia y Portugal participan en una mesa redonda sobre las potencialidades tur铆sticas que se abren con el Circu铆to Cultural da Romanizaci贸n na Eurorexi贸n Galicia-Norte de Portugal. O Vello C谩rcere.

Tradescola

鈻 20.00h. Concierto de los alumnos y profesores de canto y pandereta, pandeira y baile tradicional de la Tradescola. San Marcos.

Danza

鈻 20.30h. Gala del Conservatorio de Danza con la obra O Libro da Selva. Auditorio Gustavo Freire.

M煤sica

鈻 20.30h. Concierto de piano de Noelia Rodiles.Conservatorio de M煤sica.