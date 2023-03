AGENDA 📆 Este martes en Lugo

Automovilismo

鈻 10.30h. El piloto Alonso Liste presenta el coche con el que va a correr el Campeonato de Europa de Monta帽a.CIFP As Mercedes.

Videopodcast

鈻 17.30h. Nueva sesi贸n del videopodcast sobre libros e ilustraciones con creadoras gallegas 鈥楶et铆scame鈥, en la que participar谩n como ponentes las ilustradoras de ediciones infantiles y c贸mics Iria Fafi谩n y Nuria D铆az. Facultad de Formaci贸n do Profesorado.

Caldas do Mi帽o

鈻 17.30h. Fiesta de inauguraci贸n de las nuevas Caldas do Mi帽o. Parque del Pazo de Feiras.

Ronda Este

鈻 19.00h. Comienza la mesa redonda organizada por Adega y titulada 鈥楢 rolda leste levada a debate鈥, con la participaci贸n de representantes de BNG, PSOE, PP y Cs. Sede de la Uned.

'Lugo no tempo'

鈻 19.30h. Se inaugura la exposici贸n 鈥楲ugo no tempo鈥 donde se muestra el origen y evoluci贸n de Lugo y es la tercera de las siete muestras que integran el proyecto 鈥楥idades no tempo鈥. Sede de Afundaci贸n.

Conferencia

鈻 19.30h. Conferencia de Francisco Calo sobre el Seminario de Estudios Galegos. O Vello C谩rcere.

Danza

鈻 20.30h. Muestra de danza contempor谩nea. Auditorio Gustavo Freire.