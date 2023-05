AGENDA 📆 Este martes en Lugo

Talento y empresa

鈻 10.00h. Las actividades del Tour del Talento comienzan con la feria Talento Activo, en Horta do Seminario, emplazamiento en el que se desarrolla hasta las 14.00 horas y, por la tarde de 16.00 a 20.00 horas, el evento 鈥楥o帽ece os teus pol铆gonos e as s煤as empresas鈥. A las 10.30 se celebrar谩 en ese espacio la mesa redonda 鈥楢s cidades integrando os pol铆gonos no social, econ贸mico e ambiental鈥. A las 16.00 horas habr谩 una nueva mesa redonda sobre 'O talento nas empresas dos pol铆gonos de O Ceao e As G谩ndaras鈥 y a las 17.00 se debatir谩 sobre responsabilidad social corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible en O Ceao y As G谩ndaras. A las 18.00 horas habr谩 una mesa resonda sobre 鈥極 ecosistema laboral, novos empregos e tendencias鈥. Horta do Seminario.

Talento y tecnolog铆a

鈻 10.00h. Abre la muestra 鈥楲ugo, referente tecnol贸gico鈥, a cargo del CIFP As Mercedes, dentro del programa del Tour de Talento. MIHL.

Talento y creaci贸n

鈻 10.00 y 12.00h. Visita guiada a la exposici贸n 50 anos de ESAD Ram贸n Falc贸n. A las 10.30 y 12.30, talleres de serigraf铆a a cargo de la Ram贸n Falc贸n y, a las 11.00, mesa redonda 'As novas formas de expresi贸n cultural'. A las 13.00 horas se celebra la mesa redonda sobre 'O papel da cultura na educaci贸n e formaci贸n dos mozos'. Actividades enmarcadas en el Tour del Talento. O Vello C谩rcere.

J贸venes en acci贸n

鈻 10.00h. Exposici贸n 鈥楯贸venes en acci贸n鈥, dentro del programa del Tour del Talento. Se trata de una exposici贸n de artes pl谩sticas, con participaci贸n del IES Sanxillao, el colegio Fingoi y Juan So帽ador. Casa da Xuventude. La muestra abre hasta las 14.00 horas y de 16.30 a 21.30 horas.

Sostenibilidad

鈻 10.00h. El programa del Tour del Talento incluye visitas al edificio Impulso Verde, como expresi贸n de los proyectos de sostenibilidad.

Ilustraci贸n

鈻 10.30h. La ilustradora Estefan铆a Padull茅s participa en el programa 鈥榁ideoposcast de Creadoras Galegas鈥. Entrada libre hasta completar aforo. Aula de m煤sica de la facultad de Formaci贸n de Profesorado.

Maios

鈻 17.00h. Empieza la fiesta de Os Maios que organiza la Tradescola y que comenzar谩 con la elaboraci贸n de maios figurados y continuar谩 con una demostraci贸n folcl贸rica por parte de los grupos de baile, canto, pandereta, percusi贸n y zanfona. Praza Maior.

Asma

鈻 18.30h. Conferencia de Luis P茅rez de Llano con motivo del D铆a del Asma. Uned.

Arte urbano

鈻 19.00h. Mesa redonda 鈥楾ransformando a cidade: arte urb谩n como medio para empoderar 谩 comunidade鈥, en el marco del programa del Tour del Talento. Horta do Seminario.

Conferencia

鈻 20.30h. El Arque贸logo Jos茅 Manuel Flores Gomes ofrece la conferencia 鈥楪allaecia, pasado com煤n do noroeste peninsular鈥. O Vello C谩rcere.