AGENDA 📆 Este jueves en Lugo

Teatro

鈻 12.00h. Representaci贸n de una obra de teatro organizada por Down Lugo con motivo do D铆a Mundial del S铆ndrome de Down. Praza Maior.

Manos Unidas

鈻 17.00h. Festival de Manos Unidas para alumnos de primaria de Lugo, que incluye cuentacuentos con Profe Alba y la actuaci贸n del Mago Roberto Lolo. Sede de la Xunta.

Idiomas

鈻 17.30h. Cuentacuentos de tradici贸n oral africana en franc茅s del camerun茅s Samuel Mountoumnjou. Escuela Oficial de Idiomas.

Cuentacuentos

鈻 18.00h. Actuaci贸n de Teatro Ghazafelhos, que presenta L煤a. MIHL.

Xistral

鈻 18.00h. Presentaci贸n de una nueva edici贸n de la revista Xistral. O Vello C谩rcere.

Poes铆a

鈻 18.00h. Conmemoraci贸n del D铆a Mundial de la Poes铆a con el recital IV Lugo a Versos. O Vello C谩rcere.

Uned Futura

鈻 18.30h. La cantante Ux铆a abre el proyecto Fiadeiras, enmarcado en Uned Futura, que acerca experiencias de varias mujeres gallegas que son referentes en sus campos. Sede de la Uned.

Cine

鈻 19.00h. Proyecci贸n de la pel铆cula La verdad, de Hirokazu Koreeda, dentro del programa Cultura por alimentos. Auditorio de Afundaci贸n.

C铆rculo de las Artes

鈻 20.00h. Comienza una junta general de socios en la que se elegir谩 a la junta directiva. C铆rculo de las Artes.

Cineclub

鈻 20.00h. Vuelve el Cineclube con la proyecci贸n de Eu son algu茅n, de Madeline Anderson, y coloquio. Centro social M谩dia Leva!.

Masa Cr铆tica

鈻 20.30h. Masa Cr铆tica Lucense organiza un nuevo paseo en bicicleta por las calles de la ciudad. Praza Maior.

Palestina

鈻 20.30h. La activista feminista palestina Jaldia Abubakra ofrece la charla Mulleres palestinas e a resistencia. O Vello C谩rcere.