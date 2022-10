San Froilán (Domingo das Mozas)

▶10.00 h. Feira de Olería Lugo Tradicional en la Praza de Santo Domingo.

▶10.00 h. Abre Expolugo A Rural. Pazo de Feiras.

▶11.00 h. Feria de antigüedades e coleccionismo en la Rúa da Raíña. Todo el día.

▶11.00 h. Feira do Mel, hasta las 20.00, en A Soidade. Cata de miel a las 13.00.

▶11.00 h. 50ª Edición do Desfile do Traxe Galego en la Praza Maior..

▶11.00 h. O San Froilán Tecedeiro, actividad participativa de cestería en el parque Rosalía de Castro. También desde las 17.00.

▶11.30 h. XXIV Mostra de Música Tradicional Galega do Domingo das Mozas, por el recinto histórico. De 11.30 a 13.30 h. y d 17 h.as 18.30.

▶11.30 h. ‘Xogos XL do mundo’, de Ludiespai, en la carpa del San Froilán Miúdo. Juegos gigantes de madera para niños de 3 a 103 años. De 11.30 a 13.30.

▶12.00 h. Cultura e tradición no Camiño. Demostración de elaboración de máscaras de A Limia, tapices y exposición de colchas. Centro cultural O Vello Cárcere.

▶12.00 h. Ofrenda floral a Rosalía de Castro por parte de Olga Novo en el Parque.

▶12.00 h. ‘Raio the Loubican’, títeres para público familiar en Campo Castelo.

▶12.00 h. Concierto de la Agrupación Artístico Musical La Candelaria de Villa de Arafo (Tenerife) en la Praza de San Marcos.

▶12.30 h. Pasacalles de Anaquiños desde la Porta de Santiago, por Rúa Santiago y Calzada da Ponte. Xaora por Avda. Adolfo Suárez y Sagrado Corazón. Son de Lugh por Praza da Milagrosa, Camiño Real, Rúa Mallorca y Avda. da Coruña.

▶13.00 h. Concierto del grupo Man de Santo na Mosqueira.

▶13.30 h. Concierto de A Música de Cecebre, en la Praza de Santa María.

▶17.00 h. ‘Raio the Loubican’, títeres, en Campo Castelo.

▶18.30 h. Concierto de Cinco en Zocas en la Praza de Santa María.

▶18.30 h. ’Plástico’ de La Familia Política en la carpa de San Froilán Miúdo.

▶19.00 h. ‘Raio the Loubican’, títeres para público familiar en Campo Castelo.

▶20.00 h. Concierto del grupo Los Revelators en A Mosqueira.

▶21.00 h. Concierto de Sondeseu en la Praza de Santa María.

▶22.00 h. Concierto de Amparanoia en la Praza Horta do Seminario. A las 21.00, teloneros: Fast Food.

▶23.00 h. Verbena con la orquestra Cinema en la Praza Maior.