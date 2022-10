San Froilán (Día de Ferrol)

▶10.00 h. Feira de Olería Lugo Tradicional en la Praza de Santo Domingo.

▶10.00 h. Abre Expolugo A Rural. Pazo de Feiras.

▶11.00 h. Feria de antigüedades en la calle de la Reina. Todo el día.

▶11.00 h. Feira do Mel, hasta las 20.00, en A Soidade. Taller de candelas a las 12.00.

▶11.00 h. Recepción a la corporación de Ferrol en el concello.

▶11.00 h. O San Froilán Tecedeiro, actividad participativa de cestería en el parque Rosalía de Castro. También a las 17.00.

▶11.30 h. ‘Larun’, de Jokai, en la carpa del San Froilán Miúdo. Colección de juegos de madera inspirados en la mitología vasca. También por la tarde de 16.00 a 18.30.

▶12.00 h. VI Cultura e Tradición no Camino. Demostraciones de elaboración de corozas, vidrieiras y exposición de colchas. O Vello Cárcere.

▶12.00 h. Festival de Bandas con las actuaciones de Agrupación Artístico Musical ‘La Candelaria’ de la Villa de Arafo (Tenerife) y la Banda Sons e Soños (Lugo) en la Praza de Santa María.

▶12.00 h. El Mago Antón en la Praza do Camino Primitivo (Fontiñas). Pases a las 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00.

▶16.30 h. Mini San Froilán Asociativo con ludoteca ambulante en la Praza Maior.

▶17.00 h. ‘La Banda’, espectáculo de danza-teatro. En la Praza Maior.

▶17.00 h. Festival de Cultura Tradicional, con las actuaciones de grupos de murga, cantareiros, banda de gaitas, baile, coro y cantareiras de Cántigas y Frores y el grupo Trébede do Morrazo. Praza de Santa María.

▶17.30 h. Os Pelúdez en el cementerio San Froilán con visita guiada.

▶17.30 h. Segunda edición de Saltar na Rúa en la calle Quiroga Ballesteros.

▶18.30 h. ‘Crassh Dúo’, de We Tum Tum, en la carrpa del San Froilán Miúdo.

▶19.00 h. XVII Sanfroidance con las actuaciones de Selecta Bob Figurante, Kussondulola Som Sistema, Esteban Pérez, Chacho Brodas (Dj Griffi ‘Solo los Solo’ + Mbaka Oko + Juli Giuliani), Opolopo, Ki-Art en A Mosqueira.

▶21.00 h. Concierto de Anni B Sweet & Los Estanques, en la Praza de Santa María.

▶22.00 h. Concierto de Dvicio en la Horta do Seminario. A las 21.00, telonero: Edgar Bao.

▶23.00 h. Concierto de Joe Crepúsculo en Santa María.

▶23.00 h. Verbena con la orquesta Costa Dorada en la Praza Maior.

▶00.30 h. Actuación de Festicultores por la calles del centro.