AGENDA 📆 Hoy en Lugo (21/4/2022)

Día da Terra en la Escola Politécnica

▶ 16.00. Celebración del Día da Terra con varias actividades como catas, degustaciones, un torneo de futbolín o una foliada. Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Nuevas actuaciones de ‘Músicas nas rúas’

▶ 18.00. Sigue el ciclo ‘Músicas nas rúas’ con la actuación del conjunto de Gaitas e Acordeóns del Conservatorio en la Praza Anxo Fernández Gómez y, a las 18.30, el de Tubas en Campo Castelo.

Xesús Trashorras presenta un libro

▶ 19.00. Xesús Trashorras presenta su libro de relatos ‘Paseando canguros’. Librería Trama.

Charla sobre mujeres precarizadas

▶ 19.00. CC.OO. organiza la charla titulada ‘Mulleres traballadoras precarizadas e explotadas’. Edificio sindical.

Mesa redonda sobre el Sáhara Occidental

▶ 20.00. Solidariedade Galega co Pobo Saharaui organiza un debate sobre el Sáhara Occidental con la presidenta del colectivo, Maite Isla, y el delegado saharaui en Galicia, Mohamed Mehdi. Instituto Lucus Augusti.

Teatro con ‘O porco de pé en el Auditorio

▶ 20.30. Continúa la programación teatral con la actuación de la compañía Producións Teatrais Excéntricas, que pondrá en escena la obra ‘O porco de pé’, dirigida por Quico Cadaval. Auditorio Gustavo Freire.

Encontro de Danza en O Vello Cárcere

▶ 21.00. La compañía USC-Compostela + Pandereteiras USC presentará ‘Espertares’, dentro del Encontro de Danza. Le seguirán compañía D-ou-tras, del Espazo de Danza de la Uvigo en Ourense, y la compañía de danza USC-Lugo. O Vello Cárcere.

‘Musica for Peace’ en el Clavicémbalo

▶ 21.30. Concierto ‘Music for the Peace’ a beneficio de los refugiados de la guerra de Ucrania con la participación de los grupos Jarbis, Una mesa para dos y Planeta B. Club Clavicémbalo.