AGENDA 📆 Hoy en Lugo (13/5/2022)

Gold Rover Race

▶ 10.30. Salida de la Gold River Race, una de las regatas de ultramaratón más largas del mundo. Puente romano.

Vuelve Equigal

▶ 15.00. La XV edición de Equigal programa el concurso nacional de saltos. Pazo de Feiras y Congresos.

Cuentacuentos

▶ 17.30. Cuentacuentos por Día das Letras Galegas. Librería Soños de Papel.

Cruz de Lampedusa

▶ 19.00. Misa de acogida de la Cruz de Lampedusa. Iglesia de San Francisco Javier.

Facela Fest

▶ 19.30. Sigue el Facela Fest con los conciertos de Nebra, Kike Ganso, The Mastersons, The Wave Pictures, The Wedding Present, Stay y Magic Pat Pinchadiscos. Parque de A Milagrosa.

Presentación

▶ 20.00. Presentación del libro ‘Final feliz’, de Xabier Queipo. Centro cultural O Vello Cárcere.

Luís Rey en O Ceao

▶ 21.00. Actuación del cantante Luís Rey. Cerveceria La Penúltima. O Ceao.

The Nunzia’s

▶ 22.30. Concierto de The Nunzia’s. Sala Jagger.

Concierto de Vrásica

▶ 22.30. Actuación de Vrásica. Club Clavicémbalo.