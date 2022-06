AGENDA 📆 Hoy en Lugo (10/6/2022)

Enfermería

▶ 17.00. Graduación de la última promoción del alumnado de la Escuela de Enfermería de Lugo. Salón de actos del Hospital Universitario Lucus Augusti.

Realidad aumentada

â–¶ 17.00. Comienzan las proyecciones de realidad aumentada Tempus de Lucus Augusti dentro del Arde Lucus. A Mosqueira.

Graduación en Ade

▶ 17.30. Acto de graduación de la décima promoción de titulados en Administración y Dirección de Empresas. Facultad de Ade.

Milagrosistas del Año

▶ 20.00. La Asociación de Vecinos, Comerciantes e Industriales de A Milagrosa celebra la gala Milagrosistas del Año, donde entregará distinciones a veinte personas y entidades. Auditorio Gustavo Freire.

Festival de órgano

▶ 21.00. Segundo concierto del Festival Internacional de Música de Órgano a cargo de Félix Vogelsang, violonchelo; Concentus Lucensis; Lidia Basterretxea, Esperanza Iglesias y Maria Guffi, sopranos; Carmen Prendes, Marina Malavasi y Margherita Scaramuzzino, contraltos; Fernando Jácome y Paolo Alberti, tenores; Antón Castro y Giulio Mercati, bajos; Ismaele Gatti, órgano positivo, y Stefano Molardi, dirección. Iglesia de San Pedro.

Clavicémbalo

▶ 23.00. Concierto del grupo Massy Ferguson. Club Clavicémbalo.

PROGRAMA DE ARDE LUCUS

17.00. Inauguración del Macellum. Praza Maior.

17.00 a 1.00. Tempus de Lucus Augusti. Realidad Aumentada. A Mosqueira.

17.00. El ratón de la biblioteca. Capela do Carme.

17.15. La fantasía perdida. Praza de Santo Domingo.

17.30. Inauguración de la Castra. Parque de Rosalía.

17.40. Theatrum: Novvs Lvcvs. Campo Castelo.

17.50. Cofradías guerreras. Parque de Rosalía.

18.00. Nasciturus. P. Maior.

18.15. Talleres del clan.Parque de Rosalía.

18.30. Escuela de Gladiadores Praza de Santa María.

18.45. Rebelión de la Reina Guerrera. P. Anxo Fernández.

19.00. Bautizos Celtas. Porta Miñá.

19.00. El ratón de la biblioteca. Capela do Carme.

19.15. La fantasía perdida. Praza Maior.

19.30. Cocina Galaica. Horta do Seminario.

19.35. Llegó Wyrdamvr. Praza da Soidade.

19.45. Consulta el péndulo. Parque de Rosalía.

19.50. Silva tenebrarum, adivinación en el bosque Praza Pío XII.

20.00. Asamblea Castreña. Santa María.

20.10. Ofrenda al dios Júpiter. P. Anxo Fernández.

20.15. Theatrvm: La Profetisa. P. Armanyá.

20.30. Bodas Romanas. Praza Maior.

20.45. La fantasía perdida. Campo Castelo.

21.00. Reunión del Foro Romano. Santa María.

21.15. Bodas Celtas. P. Miñá.

21.20. Theatrum: Novus Lucus. Praza de San Marcos.

21.45. La fantasía perdida. Horta do Seminario.

22.00. Munera, el ritual. Praza San Marcos.

22.30. Primera manifestación femenina. Jardines del Museo.

22.45. La Bestia. Praza Maior.

22.50. Carrocontus Musicais. Campo Castelo.

23.00. Theatrum: Est Trimin. Santa María.

23.05. Bellilcrepa. P. Maior.

23.15. La llamada del cuerno.Praza do Campo.

23.30. La fantasía perdida. Campo Castelo.

23.45. Timpana Galaica. Praza da Soidade.

00.00. IV Carrera Nocturna Mvrvs Lvcis. Pío XII.

00.10. El Fauno. P. do Campo.

00.30. Bellicrepa. Quiroga Ballesteros.

1.00. En honor a los dioses Lugh y Urd. Santa María.

1.15. Leyendas de noche. Campo Castelo.

1.30. El Fuego de las Castreñas/os. C. Castelo.