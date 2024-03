AGENDA 📆 Este domingo en Lugo

Mus

鈻 11.00h. Arranca la 煤ltima jornada del Campeonato de Espa帽a de Mus, que cerrar谩 a las 16.00 horas con la entrega de premios. Hotel M茅ndez N煤帽ez.

Talleres infantiles

鈻 11.00 y 12.30h. Talleres para ni帽os de 3 a 8 a帽os en el que se har谩 un trabajo manual para darle la bienvenida a la primavera. Actividad que requiere inscripci贸n. O Vello C谩rcere.

Conocer la c谩rcel

鈻 11.15 y 17.30h. Visitas guiadas para conocer el edificio de la antigua prisi贸n de Lugo. La de la ma帽ana se orienta p煤blico infantil. O Vello C谩rcere.

Corre con N贸s

鈻 12.00h. Segunda prueba del Corre con N贸s. Categor铆a mini (12.00), sub 10 y sub 12 (12.05), sub 14 y sub 16 (12.15) y adultos (12.30). As Termas.

F煤tbol

鈻 13.30h. Encuentro Polvor铆n-Berganti帽os, de la categor铆a. Tercera RFEF. A Cheda.

Espect谩culo escolar

鈻 17.30h. Jes煤s Jim茅nez P茅rez presenta el espect谩culo 鈥楨n busca de la Piedra Filosofal鈥, una obra que juega con las populares historias de Harry Potter e incluye la magia. Colegio Divina Pastora.

Teatro cl谩sico

鈻 18.30h. El Festival de Teatro Cl谩sico trae la obra 鈥楢n贸nimo鈥, de Hilo Producciones. Auditorio.