AGENDA 📆 Este domingo en Lugo

Corre con Nós

▶ 12.00h. Comienza Corre con Nós Ombreiro. Salida y meta en el aparcamiento del estadio Anxo Carro.

Día do Libro

▶ 12.30h. Comienza la Festa Día do Libro con una firma de libros de Estefanía Padullés. A las 13.30, actuación de cuentacuentos Profe Alba. Por la tarde, Storytime ‘A World of Magic KIds&US’ (17.00); poesía y firma de libros con Xesús Bermúdez Tellado (18.00); firma con María López Sández (18.45), y fin de fiesta con Profe Alba (19.00). Praza de Augas Férreas.

Taller

▶ 16.00h. Taller de creación escénica con Ana Vallés. Aula de teatro del campus.

Teatro

▶ 18.30h. La compañía Markeliñe representa la obra ‘Mamut’. Recomendada a partir de los 4 años. Auditorio Gustavo Freire.

Jagger

▶ 19.00h. Concierto de Eric Clapton Tribute Show. Sala Jagger.