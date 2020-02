El miedo avanza mucho más rápido que el propio coronavirus y su efecto se está dejando notar ya en las agencias de viajes de Lugo, muchas de las cuales han registrado cancelaciones. No obstante, temen que lo peor, si la situación no se controla y la psicosis no se frena, esté por llegar y contagie de gravedad la campaña de Semana Santa.

Nadia Abelleira, de la agencia Mandala Aventura, reconoce que hasta ahora las cancelaciones están afectando a "clientes del Imserso, porque tienen miedo porque además son un grupo de riesgo alto" y "sobre todo a gente que va a Italia. Se están cargando Italia cuando tampoco hay motivo, se está cancelando por cancelar, porque hoy mismo me han mandado fotos de otros grupos en Roma y están las plazas llenas de gente, con total normalidad. Hay una psicosis absoluta».

Abelleira también ha registrado cancelaciones de clientes de empresa, algo que considera normal porque las ferias y congresos internacionales se han aplazado, "como la de un cliente que tenía feria la semana que viene en Bolonia y se ha aplazado para junio". Pero lo peor, se teme, es que "va a haber un frenazo enorme en cuanto a ventas, a la gente le va a entrar el miedo y no va a querer comprar porque no va a saber si en su destino va a aparecer un caso de coronavirus. Y lo peor es que al final terminará apareciendo en todas partes, como pasó con la gripe A o con la gripe aviar". En el punto de mira está la Semana Santa: "Está casi toda vendida y de momento no hay cancelaciones, porque es muy pronto", explica Nadia Abelleira confiando en que todo se solucione y en que los medios de comunicación ayuden a frenar el pánico.

Un deseo que comparte José Álvarez, de Nautalia Viajes, quien asegura que todavía no ha tenido cancelaciones: "Lo que intentamos es transmitir tranquilidad a nuestros clientes porque lo que hay es mucho alarmismo. Además, en los destinos que se han visto muy afectados, son las propias compañías las que han suspendido las salidas y han reembolsado el dinero, los viajeros no van a tener problemas".

No obstante, es consciente de que "el miedo es libre", algo que se percibe en el incremento en la demanda del "seguro de cancelación: por 50 euros, se reservan el derecho a cancelar el viaje hasta 48 horas antes. Eso les da mucha tranquilidad".

Un seguro similar al que comercializan en Quimaturs, según detalla José Quiroga: "Ahora tenemos en el mercado un seguro de cancelación que te permite anular el viaje hasta 72 horas. Tiene una franquicia del 10% del precio del viaje, pero compensa porque puedes cancelarlo si te da la gana".

En esta agencia tuvieron una cancelación "el lunes, de un cliente que ni se presentó al vuelo, en un viaje a Roma. Ni siquiera estaba justificado en ese momento, porque ese día no había casos declarados allí, pero decidió no ir y perder el viaje". Cree que "los que tienen salidas previstas esta semana van a salir, por ejemplo unos clientes que se van a Tailandia y Camboya", pero reconoce que ya empiezan "a notar que bajan las reservas, y habrá menos hasta que la situación se aclare".

"También estamos empezando a vender", detalla Quiroga, "los viajes de novios para la temporada de bodas, y hay gente que está cambiando de planes y en vez del sudeste asiático está cambiando a Sudamérica y norte de África, porque dicen que a más de 25 grados el coronavirus tiene más dificultades para transmitirse".

Lo que no puede evitar es contagiarse del temor por el propio miedo al coronavirus: "Hay más alarma que el riesgo que supone en realidad, pero sí temo lo que pase con la temporada de Semana Santa. Y es normal que si esto no se controla la gente se plantee: ¿Para qué voy a arriesgar? Creo que se van a ralentizar mucho las ventas de viajes".