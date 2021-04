Afronta siete meses de prisión por amenazar a su ex con "darle dos tiros"

El ministerio fiscal solicita una condena de siete meses de prisión para un hombre acusado de amenazar a su expareja con matarla "a tiros". Tal y como se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía lucense, sobre las seis de la tarde del día 18 de noviembre de 2019, el acusado habló por teléfono con su excompañera sentimental, la insultó y la amenazó. En el transcurso de la conversación, "con ánimo de atemorizarla", el hombre le dijo: "Te voy a dar dos tiros a ti y a tus hijas. Yo quiero cobrar, que sois unos ladrones".

La mujer denunció los hechos y el ministerio fiscal acusó al hombre de un delito de amenazas del artículo 171.4 del Código Penal, por el que solicita una condena de siete meses de cárcel y dos años de alejamiento. La vista oral por estos hechos se iba a celebrar este miércoles en el Penal número 2 de Lugo, pero fue aplazado.

El mismo juzgado celebró también por la mañana otra vista contra un lucense acusado de vulnerar la orden de alejamiento de su expareja. Tal y como quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, el septiembre de 2019, el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo le impuso al acusado la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con su expareja.

Sin embargo, sobre las once de la noche del 23 de septiembre, el hombre, "a sabiendas de la prohibición impuesta y con conocimiento de las consecuencias de su incumplimiento", permaneció durante media hora frente al domicilio de la joven, "bebiendo junto con dos amigos". La víctima avisó a la Policía Nacional y los agentes lo detuvieron.

Posteriormente, sobre las cuatro y media de la tarde del 24 de septiembre, el acusado le envió a su ex un mensaje de audio en el que le decía: "Lo que has hecho no te lo voy a perdonar en la vida y no tengo nada más que hablar. Otra cosa, quiero mis 300 euros y los quiero ya. Si no me los das, voy a hablar con mi abogado para la semana y le voy a reclamar todo lo que me quitaste. Ahora voy por las malas".

El 25 de septiembre, el juzgado de Instrucción 3 de Lugo decretó su prisión provisional y el 25 de noviembre la Audiencia acordó su libertad, pero con la prohibición de entrar en Lugo. El fiscal pedía un año de cárcel, pero el hombre reconoció los hechos y las partes llegaron a un acuerdo para rebajar la pena.