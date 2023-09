Afronta cárcel por robar en una habitación de un hostal y esconderse en la ducha

Un hombre con iniciales M.H.A. se enfrenta a una condena de 23 meses de prisión por intentar cometer un robo en una habitación de un hostal de Lugo, donde se escondió en la ducha y fue descubierto por el cliente que se alojaba en dicha estancia.

El juicio por estos hechos se celebró este jueves en el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo y el acusado se puso en contacto con la sala a través de videoconferencia, ya que actualmente cumple condena por otros delitos en una cárcel madrileña. Sin embargo, el hombre no dio ningún tipo de explicación sobre los hechos que se le imputan, ya que se acogió a su derecho a no declarar.

Según quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos sucedieron el 1 de septiembre de 2020 en un hostal ubicado en la Praza Mártires de Carral, en la capital lucense, donde el presunto ladrón fue sorprendido por un cliente en el interior de su habitación. "Yo entré en la habitación en la que me estaba alojando y vi que estaba todo revuelto, así que pensé que me habían robado. Después escuché un ruido en el baño, entré rápidamente y vi un bulto detrás de la cortina. La abrí y descubrí a un hombre con una bolsa en la que guardaba alguna de mis pertenencias, como un DVD, una calculadora y dos libros, entre otras cosas", declaró el afectado.

El afectado explicó que el presunto ladrón soltó rápidamente la bolsa y comenzó a actuar de una forma extraña. "Salió del baño y empezó a probarse mi ropa en la habitación. Se reía todo el rato y se iba poniendo mis chaquetas una tras otra. Parecía que estaba de resaca porque su comportamiento no era normal. Yo me puse en la puerta para retenerlo y llamé a la dueña del hostal, pero de repente me pegó un golpe en el estómago y huyó", dijo.

El cliente explicó que pudo reconocer al ladrón, ya que lo había visto el día anterior en el recibidor del establecimiento. "Lo vi con una chica solicitando una habitación. Iban los dos bastante mareados y yo me fui a dormir. Después del incidente se lo conté todo a la dueña del hostal y ella llamó a la Policía Nacional. Y por la noche vinieron cuatro o cinco patrullas y lo detuvieron", afirmó.

El jefe de servicio del CNP que participó en el arrestó explicó que el hombre sorprendido en la habitación del hostal era "sobradamente conocido" por la Policía, ya que había protagonizado otros altercados con anterioridad en Lugo. En aquel momento, el detenido reconoció que había tenido un altercado en el hostal, "pero no dio más explicaciones sobre lo que había sucedido", comentó el agente.

Tras escuchar las declaraciones de estos dos testigos, el juicio por ese caso se aplazó hasta el próximo 29 del presente mes de septiembre, ya que en la vista no pudieron testificar la propietaria del establecimiento donde sucedieron los hechos ni uno de los policías que intervino en el arresto del presunto ladrón. El ministerio fiscal solicitó el aplazamiento de la vista al considerar relevante el testimonio de estas dos personas.