Afronta cárcel por pegar a su mujer y frotarle las zapatillas contra la boca

Un lucense podría pasar más de 4 años en prisión por pegar a su mujer y frotarle unas zapatillas contra la boca. El hombre no quiso declarar este martes en el juicio y la víctima también se acogió a su derecho a no responder. Además, la mujer retiró la acusación particular contra su marido y la defensa recordó que ya había pedido previamente que se anulara la orden de alejamiento. "No hay testigos ni denuncias previas. Los vecinos nunca escucharon nada y no existe ninguna prueba contra el acusado, por lo que procede su libre absolución", dijo.

La fiscal, sin embargo, mantuvo la acusación -en base a llos partes médicos- y solicitó para el hombre una condena total de cuatro años y medio de prisión como autor de cuatro delitos de lesiones y otro de maltrato habitual.

El fiscal explica en su escrito que la pareja se casó en mayo de 2016, después de tres años de relación. Un año después de la boda, en mayo de 2017, mantuvieron una discusión en su domicilio y el hombre agarró por los pelos a su esposa y la apretó con fuerza por los brazos.

Dos meses más tarde, discutieron de nuevo y el acusado "le frotó con fuerza unas zapatillas contra la boca", al mismo tiempo que le decía que las había comprado él.

El ministerio público relata otros dos episodios de malos tratos. Uno de ellos se produjo el 31 de julio de 2017, sobre las once y media de la noche, cuando ambos iban en coche y el acusado amenazó a su esposa y presuntamente le dijo: "Espera a que subamos a casa. Eres una desgraciada y no te vas a ir; primero te mato". Acto seguido, le dio un cachete y la agarró del pelo.

Presa del pánico, la mujer intentó bajarse del vehículo, pero rompió la manilla y el acusado se puso todavía más agresivo y la golpeó en la cabeza y en las piernas. En esa ocasión, la mujer tuvo que recibir asistencia médica y el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo dictó una orden de protección prohibiendo al acusado acercarse a la víctima. El hombre fue juzgado este martes en el Penal número 1 de Lugo.

ESCALERAS. El mismo juzgado impuso este martes una pena de un año y nueve meses de prisión a un lucense acusado de amenazar y acosar a su pareja. El hombre reconoció que a finales de 2016 comenzó a insultar y amenazar a su compañera de forma reiterada, llegando a decirle frases como: «Al final me voy a cansar y voy a acabar contigo». En una ocasión, la obligó a salir al rellano, la agarró por los hombros y por el cuello, la zarandeó, e hizo ademán de empujarla por las escaleras.

Otro día, le envió varios correos electrónicos insultándola y llegando a decirle: "Bailaré sobre tu tumba". El acusado también amenazó a la joven por whatsapp y le dijo: "Muchas veces me gustaría verte muerta".

Además acudió varias veces a casa de la chica y timbró insistentemente, hasta que contestó la madre de la joven y también la insultó. La víctima acabó denunciando los hechos y el hombre fue acusado de un delito de amenazas y otro de acoso. Este martes reconoció los hechos ante la jueza y llegó a un pacto con el fiscal.