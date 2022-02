Afronta cárcel por dar una paliza a un chico que le prestó 5 euros

Un joven de 28 años, vecino de Vigo, se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión por golpear en la capital lucense a otro chico —que le acababa de prestar cinco euros— y arrebatarle el móvil. El acusado negó este miércoles los hechos en el juicio y se limitó a reconocer que hubo "un zarandeo" entre ambos, pero negó la agresión y el robo.

Tal y como quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos sucedieron sobre la una del mediodía del 14 de junio de 2020, cuando los dos implicados se vieron en la Avenida de Ramón Ferreiro, donde habían quedado porque uno le iba a prestar dinero al otro. La víctima le dejó cinco euros y el otro joven comenzó a propinarle varias patadas y puñetazos, hasta que lo tiró al suelo. Acto seguido, según el relato del ministerio público, comenzó a exigirle de forma intimidatoria que le entregara todos los objetos de valor que tuviera, por lo que la víctima le entregó un teléfono móvil marca Xiaomi.

Tal y como explicó la Policía Nacional tras el incidente, tan solo unas horas más tarde, el agredido se puso en contacto con los agentes para decirles que, "a través de una aplicación del móvil, había podido comprobar que el agresor estaba en un bar de la zona de Abella". Los policías acudieron al lugar indicado y localizaron al joven en la terraza del establecimiento, donde fue detenido.

El acusado negó los hechos en el juicio, visto para sentencia

El presunto agresor negó este miércoles los hechos y una joven —que lo acompañaba ese día y supuestamente presenció lo sucedido— declaró ante el juez que tan solo se había producido un forcejeo entre los dos chicos. Además, aseguró que, en el transcurso de la discusión, a la víctima se le había caído el móvil al suelo y ella lo había recogido y lo había guardado. "No sé por qué no se lo entregué a su dueño. Yo estaba bebida; habíamos salido toda la noche y todavía no nos habíamos acostado, así que reaccioné así, llevándome el teléfono móvil", dijo.

La letrada de la defensa solicitó la libre absolución del acusado al considerar que había quedado probado que el joven no le arrebató el teléfono a la víctima ni le causó las lesiones que figuran en el escrito de acusación de la Fiscalía, consistentes en policontusiones en la nariz, la boca, el cuello y el ojo derecho.

El ministero público, sin embargo, considera creíble la versión del denunciante, "que mantuvo la misma versión a lo largo del todo el procedimiento", dijo. El juicio quedó visto para sentencia.