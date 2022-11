Afronta tres años por estafar 15.000 euros a dos ganaderos y dice que el engañado fue él

La Audiencia Provincial de Lugo celebró este martes un juicio contra un exganadero acusado de estafar cerca de 15.000 euros a dos hermanos lucenses que le vendieron varias terneras y un toro. El hombre –que se enfrenta a una pena de tres años de prisión– negó los hechos en el juicio y explicó que no abonó los animales porque nunca le entregaron las cartas genealógicas. "Yo monté el negocio con la intención de tener animales para cría, no para carne, pero ellos me mintieron desde el principio. Sin la cartas, los animales no me servían para nada, pero me fueron dando largas durante dos años y nunca me las entregaron. Llegamos a un acuerdo cuando compré las últimas reses y les entregué un pagaré. El trato era que me entregarían las cartas genealógicas antes de que venciera, pero no lo hicieron, así que no ingresé el dinero. Yo no los estafé", declaró.

Los denunciantes, por su parte, aseguraron que el hombre nunca les preguntó por esos documentos y que simplemente no les pagó los animales. El hijo de uno de los vendedores reconoció que mantuvo una conversación por whatsapp con el acusado en la que el hombre le reclamaba la entrega de las cartas, "pero yo no me dedicaba a eso y no distinguía las cartas genealógicas de otros documentos. No sabía de lo que estábamos hablando", dijo.

Según reza el escrito de acusación del ministerio fiscal, en el mes de mayo de 2019, "ocultando su decidida intención de no cumplir con sus obligaciones en calidad de comprador", concertó un contrato de compraventa de varias terneras y un toro con dos hermanos que se dedicaban a la venta de ganado en Lugo. Las partes fijaron un precio de total de 14.742 euros por los animales.

Sin embargo, "actuando con la confianza generada por el acusado y desconociendo su verdadera intención de aprovecharse de ellos", los vendedores le entregaron los animales al acusado sin que los abonara en el momento. La acusación pública explica que los dos hermanos ya había realizado otras transacciones con el acusado y no habían tenido problemas con los pagos, por lo que se fiaron de él, pero el hombre no les pagó con posterioridad.

Finalmente, "tras ser requerido al cumplimiento de sus prestaciones", el acusado les entregó a los vendedores un cheque como medio de pago, pero cuando fueron a cobrarlo les dijeron que carecía de fondos. El fiscal mantiene que el acusado era "perfectamente conocedor" de que los hermanos no iban a poder cobrar el cheque.

El ministerio público explica también que el 5 de noviembre de 2019, "para dar más credibilidad a su dinámica defraudatoria y tras ser requerido nuevamente para el pago", el acusado abonó 3.000 euros a los vendedores como parte del precio, sin llegar nunca a abonar el resto ni a devolver los animales, "que posteriormente vendió a un tercero, tal y como había ideado y planificado".

Sobre esta operación el acusado aseguró que lo coaccionaron. "Estaba comiendo con mi pareja y con mi abogada y ellos se presentaron en el restaurante y me empezaron a coacciones y a decir que no me iba a mover de allí sin pagar. Les entregué ese dinero para poder marcharme y no tener problemas", dijo. El juicio quedó visto para sentencia.

Los vendedores también fueron denunciados por el acusado

Tal y como quedó patente este martes en el transcurso del juicio, el acusado también denunció a los dos hermanos que le vendieron el ganado por no entregarle las cartas genealógicas.

Sin embargo, el juez no vio pruebas suficientes para seguir adelante con el procedimiento y el caso se archivó.

Además de los tres años de prisión por un delito de estafa, el fiscal pide que el acusado indemnice a los denunciantes en la cantidad que le reclaman más los intereses.