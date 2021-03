El Penal número 1 de Lugo celebró este jueves un juicio contra un lucense acusado de asaltar un pub de la capital a punta de pistola. El hombre, que se enfrenta a una condena de cinco años de prisión, escogió para perpetrar el robo un establecimiento del que era cliente habitual, por lo que fue reconocido por la camarera. "No tengo ninguna duda de que era él. Estoy segurísima", declaró la joven.

El acusado, sin embargo, negó rotundamente los hechos y aseguró que tenía una buena relación con el dueño del establecimiento. "Toda mi familia iba a su pub y salíamos juntos de fiesta. Incluso me tiene dejado dinero cuando se lo pedí. ¿Cómo iba yo a atracarlo?", dijo. El presunto ladrón, con iniciales Julio M.M,, aseguró además que nunca tuvo en su poder ningún tipo de pistola. "Jamás tuve un arma, ni tan siquiera de plástico", apuntó.

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía lucense, los hechos sucedieron el 13 de marzo de 2017, cuando el acusado accedió al interior de un pub de la calle Marina Española, fuera del horario de apertura al público. El hombre –que entró en el local aprovechando que una de las puertas se encontraba abierta– llevaba puesta una capucha y una bufanda que le cubría el rostro, con la intención de que no lo identificaran.

Una vez dentro, acercó a una camarera, le exhibió una pistola y la obligó a tumbarse en el suelo. Acto seguido, amenazó al propietario del pub y le exigió que le entregara todo el dinero que había en la caja registradora. El asaltante consiguió que la víctima le diera 150 euros y se marchó rápidamente del lugar.

Los afectados denunciaron los hechos y la Policía Nacional abrió una investigación, que se saldó con el arresto de sospechoso. Según declararon este jueves los agentes, las cámaras de seguridad del pub grabaron el atraco, aunque el asaltante llevaba la cara tapada. "No se podía reconocer en las imágenes, pero en el audio se escuchaba cómo el dueño del establecimiento decía en varias ocasiones: Julio, no hagas esto, no es necesario", explicaron.

El acusado prestó declaración en sede judicial por estos hechos el 7 de febrero de 2017 y el magistrado del juzgado de Instrucción número 2 de Lugo acordó su ingreso en prisión provisional. Actualmente, el hombre continúa en un centro penitenciario y ayer prestó declaración mediante videoconferencia.

El ministerio fiscal lo acusa de un delito de robo con intimidación con uso de armas, por el que solicita una condena de cinco años de prisión. Pide también que indemnice al propietario del establecimiento en la cantidad de 150 euros por el dinero robado y a la camarera en la cantidad de 200 euros "por el sufrimiento psicológico generado".

La acusación pública le aplica además la agravante de reincidencia, ya que Julio M.M. tiene a sus espaldas al menos otras tres condenas por robo, por las que sumó un total de tres años y cuatro meses de cárcel. El acusado tiene también otras causas pendientes y la Policía Nacional le imputó en los últimos años decenas de robos en establecimientos de hostelería y locales comerciales de la capital lucense.