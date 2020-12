Afronta un año de prisión por agredir a un médico en un centro de salud de Lugo

El fiscal solicitó un año de prisión para un paciente que presuntamente agredió a un médico en el centro de salud de San Roque, pena que la letrada de la acusación particular, ejercida por el facultativo, elevó a dos años por este delito de atentado.

El ministerio público también pidió para el procesado una multa de 240 euros por un delito leve de lesiones, cuantía que la abogada del médico incrementó hasta los 360 euros.

Además, en la vista celebrada este martes en el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, el fiscal reclamó una indemnización para la víctima de 1.872 euros, que su letrada subió a 3.000, y que abone al Sergas los 256,87 euros por la asistencia sanitaria que requirió.

La agresión tuvo lugar el 7 de septiembre de 2018 en este centro de salud de la capital lucense. El acusado, que no era paciente de la víctima sino que pertenecía al cupo de otro médico que ese día no trabajaba, presuntamente le propinó al facultativo un puñetazo en el pecho, que provocó que este se cayera al suelo.

VÍCTIMA. Según declaró este médico de Atención Primaria en el juicio, el paciente comenzó a discutir con él porque pretendía que además del parte de baja de esa semana le anticipase el de la siguiente, lo que no podía hacer ya que no disponía de la documentación correspondiente porque no era de su cupo.

Entonces el acusado le espetó: "Yo te voy a dar una patada en el pecho", tras lo que presuntamente le propinó el puñetazo que lo tumbó.

Tras la agresión, el paciente se marchó apresuradamente del centro de salud de San Roque. Salió tras sus pasos otro sanitario. El acusado regresó, pero, según declararon varios testigos, no lo hizo para pedirle disculpas a la víctima, sino que lo hizo para recuperar las llaves de su coche que se le cayeron al suelo cuando golpeó al facultativo.

TESTIMONIO. El procesado reconoció este martes durante el juicio, que quedó visto para sentencia, que había discutido con el médico, pero que el motivo fue que precisaba una atención urgente, no por un parte de baja.

Sin embargo, el paciente no reconoció que le hubiese pegado un puñetazo en el pecho. Dijo que vio al facultativo tirado en el suelo, pero que no sabía cómo se había caído.