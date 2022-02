Afronta 4 años por vender droga y dice que era para consumo propio

La Audiencia Provincial de Lugo celebró este viernes un juicio contra un lucense, con iniciales M.R.L., acusado de traficar con droga en la capital. El hombre, que se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión, negó los hechos ante el tribunal y aseguró que las sustancias que tenía en su poder cuando fue arrestado eran para consumo propio. "Jamás me dediqué a la venta de droga, pero por desgracia soy consumidor desde hace muchos años. Ahora estoy siguiendo un tratamiento para desintoxicarme", dijo.

El ministerio fiscal mantiene que el 11 de diciembre de 2020, sobre las seis y media de la tarde, el acusado fue interceptado en la calle Santo Grial por dos agentes de la Policía Nacional, quienes localizaron en su poder una bolsa de plástico que contenía 0,61 gramos de cocaína. Además, en el registro de su furgoneta, los policías encontraron cinco bellotas de resina de cannabis, con un peso total de 45 gramos, ocultas en el conducto de ventilación.

El acusado asegura que las sustancias que le fueron incautadas eran para su propio consumo y que las tenía en el vehículo porque no le había dado tiempo a llevarlas a su domicilio. Los policías que lo detuvieron, sin embargo, explicaron que el acusado ya había sido arrestado en otras ocasiones por los mismos hechos y que ese día les dijo: "Me tenéis manía" y "no os voy a denunciar, pero voy a solucionar esto de otra manera". Los agentes consideran que el hombre tenía la droga en su poder para venderla, pero reconocieron que no habían presenciado ningún tipo de transacción.

El detenido fue acusado de un delito contra la salud pública, en la modalidad de drogas que no causan grave daño a la salud, con la agravante de reincidencia, ya que fue condenado al menos en otras dos ocasiones por tráfico de estupefacientes. Además de la pena de cuatro años de prisión, la Fiscalía solicita también que se le imponga una multa de 700 euros.