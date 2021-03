Afronta 18 meses de cárcel por estafar a una mujer al venderle una Thermomix

El ministerio fiscal solicita una condena de un año y seis meses de prisión para un hombre, con iniciales M.V.R., acusado de estafar a una lucense a través de internet con la venta de una falsa Thermomix. El juicio por estos hechos se iba a celebrar este miércoles en el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, pero fue aplazado.

El acusado insertó un anuncio en una página de internet para vender una Thermomix, "sin tener intención alguna de entregar la misma al eventual comprador" y "planteando quedarse con el importe recibido".

Una lucense vio el anuncio y se puso en contacto con el acusado para adquirir la máquina. La mujer llegó a un acuerdo con el presunto vendedor y "siguiendo sus indicaciones", el 14 de marzo de 2018 le hizo una transferencia a una cuenta bancaria de su titularidad por un importe de 600 euros.

El hombre recibió el dinero, pero la compradora no recibió la Thermomix en su domicilio, tal y como habían acordado. La víctima intentó ponerse varias veces en contacto con el acusado para comprobar si había algún problema con la transferencia o para reclamarle el importe si no le enviaba al artículo, pero ya no volvió a localizarlo.

Finalmente, denunció los hechos y el falso vendedor fue acusado de un delito de estafa, por el que la Fiscalía de Lugo solicita una condena de un año y medio de prisión. Pide además que indemnice a la denunciante en la cantidad estafada.