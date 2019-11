Un lucense, con iniciales B.G.G., se sentó este martes en el banquillo de los acusados del Penal número 1 de Lugo por abandonar supuestamente a una perra en una chabola de la parroquia de Mazoi. El hombre —que se enfrenta a una multa de 1.500 euros como autor de un delito de maltrato animal— negó los hechos que se le imputan y aseguró que el animal no era suyo.

El ministerio fiscal explica en su escrito de acusación que, a mediados de 2017, el acusado era el propietario de una perra llamada Dana, de raza pitbull. En una ocasión, el animal se escapó y acabó en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo, de donde la recogió el acusado el día 3 de mayo.

Dos meses más tarde, el 25 de julio, unos jóvenes que paseaban con sus perros por la zona de Mazoi vieron a la perra supuestamente abandonada en el interior de una finca cerrada, en la que había una chabola, por lo que decidieron llamar a la Policía Local. Según explicaron este martes los agentes en la vista oral, el animal no tenía agua ni comida y estaba rodeado de basura y de sus propios excrementos. Además, la veterinaria que la atendió posteriormente explicó que la perra presentaba "una ligera deshidratación".

B.G.G. fue acusado de un delito de maltrato animal, pero aseguró ante la jueza que la perra no era de su propiedad. Según su versión, acudió a la protectora a recoger a la perra acompañado de otro hombre, que era el propietario del animal. Esta persona pagó por llevarse a la perra, pero tenía que presentar un DNI para poder retirarla de las instalaciones y no lo llevaba encima en ese momento, por lo que el acusado presentó el suyo para hacerle el favor a su amigo.

El letrado de la defensa alegó que el animal no estaba abandonado. "La perra no era de mi defendido, pero tampoco era un animal abandonado. Estaba sana, sin enfermedades ni parásitos. Solamente estaba en una finca cerrada, como el 90% de los perros en España, y tenía una ligera deshidratación, lo que no es tan raro en verano", dijo.