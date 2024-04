Afronta 15 años por violar a su pareja y exigirle sexo para poder salir de casa

Forzaba a su pareja a mantener relaciones sexuales para dejarla salir de casa y la obligaba a estar en la habitación a oscuras. Al menos eso es lo que declaró el pasado miércoles la víctima en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo contra un joven acusado de maltrato habitual y agresión sexual continuada, unos delitos por los que la Fiscalía de Lugo solicita un total de 15 años de cárcel. El hombre, sin embargo, negó los hechos y su letrada solicitó su libre absolución.

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, la pareja mantuvo una relación sentimental desde el año 2013 hasta el 1 de agosto de 2021, fruto de la cual nació un hijo. Durante la relación, el joven "matuvo con la chica una actitud celosa —ya que no quería que ella saliera— y para salir con el niño debían tener previamente relaciones sexuales. Además", explica la acusación pública, "la despreciaba, le decía que no servía para nada y la atemorizaba con que se iba a suicidar, llegando a abrir la puerta del coche en dos ocasiones", cuando el turismo se encontraba en marcha y conducía la chica.



La Fiscalía mantiene igualmente que, "con ánimo de amedrentarla", el acusado le dijo a la víctima en varias ocasiones que si se iba de casa no se iba a ir solo, sino que se iba a ir "con lo que era suyo", en alusión supuestamente al hijo de ambos. Tras el nacimiento del niño, el hombre obligó a su pareja a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.



"La utilizaba siempre como un objeto sexual y le hacía tocamientos a todas horas; no solo en el domicilio familiar, sino también en lugares públicos delante del hijo menor y de familiares o amigos. La forzaba en la cama todos los días y esta situación se agravaba los días en que ella salía a la calle con el niño. El acusado", alega el ministerio público, "utilizaba el sexo como moneda de cambio; para participar en la vida familiar, le exigía tener sexo a cambio".



La chica recordó el miércoles en la vista las vejaciones a las que supuestamente fue sometida por parte del acusado y ofreció un relato estremecedor de su relación con él. "Me hacía tocamientos continuamente delante de la gente para que yo me sintiera incómoda. Me intentaba forzar todos los días, incluso a los pocos días de dar a luz. Además, no me dejaba encender la luz de la habitación, por lo que siempre me tenía que vestir a oscuras. Una vez, en casa de sus padres, me obligó a estar en una habitación a oscuras y tuve que amamantar al niño con la luz de mi móvil. No me encerraba, pero yo no salía de allí por miedo", contó. La mujer relató que la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad en varias ocasiones. "Cuando quería salir de casa o llevar al niño a algún sitio, él me decía: Si hay polvo, sí, pero si no, no", declaró.



El acusado negó los hechos. "Yo no le pedía tener sexo continuamente. Solo tuvimos dos relaciones sexuales desde 2016" y dijo que solo le "acariciaba la pierna" o le "ponía la mano en la cintura, como hace cualquier pareja".

El médico de la joven fue quien denunció el caso

La mujer contó en el juicio que nunca le contó lo sucedido a sus padres ni a sus amigas "por miedo", hasta que la situación se hizo insoportable. Según dijo, en una ocasión discutieron en casa de los padres de él y ella sufrió un ataque de ansiedad. "Me puse muy nerviosa porque me dijeron que me iban a quitar al niño y me quedé sin sentido. Me llevó la ambulancia y al final le conté al médico todo lo que estaba viviendo. Fue él quien puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil", dijo.



El fiscal solicita para la víctima 50.000 euros y la acusación particular pide 100.000.