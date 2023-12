Las obras de peatonalización del casco histórico de Lugo continúan aportando restos arqueológicos, que no son ni sorprendentes ni de gran envergadura pero que sirven para seguir conociendo el pasado de la ciudad y, la parte negativa, ralentizan los trabajos.

En la parte alta de la Praza de Santo Domingo, frente a la hamburguesería Goiko, permanecen tapados desde hace días un trozo de uno de los ramales del acueducto que el obispo Izquierdo mandó construir en el siglo XVIII, así como restos de una vivienda romana. La parte del acueducto está en bastante buen estado, pero no tanto los muros y pavimentos de la domus.

Estos nuevos hallazgos no sorprendieron a los arqueólogos porque, al menos el acueducto, ya se vio en zonas próximas hace años, por ejemplo cuando se actuó en la Rúa do Progreso. Lo más probable es que la indicación de la Dirección Xeral de Patrimonio sea que el material arqueológico se tape y se proteja, aunque otra posibilidad es que sea necesario desmontar parte de él para meter canalizaciones. Se trata de una zona donde hay muy poco espacio libre entre la fachada de edificios y el aparcamiento subterráneo.

En las inmediaciones también está el foro, aunque acaba justo en la actual línea de fachada de Santo Domingo, por lo que no se verá en esta obra.

Grupo Vilor trabaja tanto en la parte alta de la plaza como más abajo, hacia la Rúa Armanyá, así como en uno de los carriles de la Rúa do Teatro. Tiene de plazo para acabar la obra hasta el 23 de abril y en principio en su plan no está pedir prórroga, aunque dependerá de cómo avancen los trabajos y de la dificultad que suponga modificar el proyecto. Y es que la previsión es que, al final. en la parte baja de Santo Domingo se conserve la zona arbolada y de césped, por lo que habría que hacer menos obra.

Por otro lado, en la Rúa Montevideo la empresa Xestión Ambiental de Contratas trabaja en un nuevo tramo, desde la Rúa Ramón y Cajal hasta el número 12, para lo que permanece vallado un carril de circulación y la acera. El tráfico se mantiene por el otro, en dirección subida.

En la Praza de Ferrol, Grupo Vilariño continúa también trabajando tras obtener una prórroga hasta finales de febrero. El plazo inicial terminaba el pasado 11 de diciembre.