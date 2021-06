Los afiliados de Lugo eligen a 139 compromisarios para el congreso del PPdeG

Los afiliados del PP de la provincia de Lugo elegirán a 139 compromisarios para acudir al congreso autonómico del partido, que se celebrará los días 16 y 17 de julio en Pontevedra y en el que Alberto Núñez Feijóo concurre a la reelección como presidente.

"Os afiliados do PP da nosa provincia terán un papel fundamental á hora de elixir o que será o próximo presidente do PPdeG", afirmaba la presidenta popular lucense, Elena Candia, en la reunión celebrada este viernes por la junta directiva provincial, en la que se aprobó la distribución de esos compromisarios por agrupación, que serán elegidos el 7 de julio por votación secreta, que se llevará a cabo en urna.

La agrupación local de Lugo eligirá a más de una cuarta parte de esos compromisarios, 37 en total. Las de Monforte y Sarria, ocho cada una. Cuatro le corresponden a Foz y otros tantos a Viveiro. Tres a Cervo, Chantada, Friol, Quiroga, O Saviñao y Vilalba. Dos a Burela, Castro de Rei, A Pastoriza y Ribadeo y las de los 52 municipios restantes de la provincia deberán designar a uno cada uno.

En la junta directiva provincial Elena Candia animó a los afiliados lucenses "a participar con ilusión e responsabilidade neste proceso para a construción do Partido Popular da Galicia do futuro".

Ese congreso autonómico será, a juicio de la presidenta provincial de Lugo, "aberto, participativo e funcional", dirigido a actualizar la organización del PPdeG. "Non só os equipos, senón tamén as propostas e as ideas da Galicia de hoxe encamiñadas a servir á Galicia de mañá", puso de manifiesto Elena Candia.

REQUISITOS. Para participar en este proceso electoral los afiliados que estén interesados tendrán que estar al corriente del pago de las cuotas e inscribirse antes del próximo día 16.

Podrá presentarse como candidato a compromisario cualquier afiliado que lo solicite ante el correspondiente comité local hasta el 2 de julio.

Junto a los 139 que elegirán los afiliados, también acudirán por la provincia de Lugo al congreso que se celebrará el mes que viene en Pontevedra los compromisarios natos, que son los que forman parte de la junta directiva del PP de Galicia, diputados, senadores y cuatro representantes de Nuevas Generaciones.