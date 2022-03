El colectivo de trabajadoras en el hogar es uno de los más beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional, que en cuatro años pasó de aproximadamente 800 euros a 1.000, pero la mejora retributiva también trajo un aspecto negativo: el número de este tipo de contratos en la provincia de Lugo se redujo alrededor de un 10%, según afirmó este miércoles el responsable del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Lugo (INSS) durante el lanzamiento de una guía municipal sobre el empleo en el hogar.

En la provincia de Lugo hay a día de hoy 3.005 trabajadoras del hogar (2.939 son mujeres y 66 son hombres) y en esa disminución seguramente hayan influido otros factores, como el covid y la crisis, pero Rodríguez Gude reconoció este miércoles que la subida del salario mínimo también tuvo impacto.

Otra consecuencia de esta mejora retributiva es que algunos empleadores no hicieron la correspondiente actualización de cuotas a la Seguridad Social, razón por la cual el INSS está realizando en este momento una campaña de "depuración". La inició en 2020 y todavía no hay datos del fraude que puede estar habiendo, pero se presupone alto en base a la cifra de contratos, unos 2.400, que se están revisando tras cruzar datos y detectar anomalías.

El Concello y el INSS lanzan una guía sobre la contratación en este sector dirigida a trabajadores y a empleadores

La campaña tiene fines exclusivamente recaudatorios, pero también sirve para actualizar el salario hasta el nuevo mínimo aprobado en aquellos casos en que no se aplicó la subida. Y es que una de las casuísticas que puede darse es la de empleadores que aseguran que pagan lo mismo al trabajador porque le han reducido la jornada, lo que en muchos casos no es así y, de serlo, tendría que haberlo comunicado en el plazo de tres días a la Seguridad Social y haberlo pactado con el trabajador.

El proceso que sigue el INSS es comunicar las irregularidades detectadas en las cotizaciones y requerir su subsanación. En muchos casos es suficiente porque a veces no hay ánimo de fraude sino desinformación o dejadez, señala Gude. Cuando no hay respuesta y la administración tiene suficientes datos para actualizar la cuota, lo hace y la liquida. Si no es así, deriva el expediente a la Inspección de Trabajo, al igual que si detecta irregularidades en los salarios. El papel de la Inspección es limitado por la inviolabilidad del domicilio, pero puede citar a empleador y empleado. A veces el simple hecho de recibir una comunicación ya resulta movilizador para corregir la situación.

Otro hándicap es que a menudo, y dentro de lo que permite la ley, el pago del salario no se hace por cuenta bancaria y tampoco existe declaración de la Renta. La sanción por no tener un trabajador de alta es de 3.000 euros y las multas por otras irregularidades menos graves rondan los 1.000 euros, recordó Rodríguez Gude.

Con todo, tanto este como la concejala de mujer e igualdad, Silvia Alonso, hicieron hincapié en que el objetivo de la campaña lanzada este miércoles no es fiscalizar sino ofrecer información práctica sobre la contratación en este sector, donde existe mucho desconocimiento tanto por parte de empleadores como de empleados, lo que contribuye a la precariedad y al fraude.

Rodríguez Gude recordó que existe una bonificación indefinida del 20% en la cuota de la Seguridad Social en la primera relación contractual y que el alta puede hacerse de forma sencilla y transparente para ambas partes a través del portal Importass de la Seguridad Social.

El coste es de 1.406,54 euros

El coste de contratar a un trabajador doméstico a tiempo completo es de 1.406 euros: 1.111 de salario y 239 de cotización a la Seguridad Social. Hay que sumar 55 euros a cargo del empleado.



Extranjeros

El trabajo doméstico está muy racializado y con frecuencia las reticencias a contratar se derivan de las dudas sobre la situación en que se encuentran esas personas de nacionalidad extranjera.



Permiso tras seis meses

A menudo son personas que tienen solicitud de asilo. Seis meses después de la admisión a trámite de este, ya pueden trabajar. Ante dudas, el servicio de Extranjería informa, en presencia del demandante, recordó el delegado en Lugo del INSS.

Gude considera de difícil aplicación la sentencia que reconoce el paro

El Concello presentó la campaña de información sobre el empleo en el hogar junto a representantes de CC.OO., Carmen Seoane, y UGT, Ana Pereiro, quienes pidieron reformas legislativas para acabar con la discriminación que existe, como la ausencia de prestación por desempleo.

A este respecto, el delegado del INSS se refirió a la reciente sentencia de un juzgado de Vigo que reconoce el derecho de una trabajadora a cotizar y cobrar el paro. Se apoya en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, que apreció discriminación en España por la ausencia de esta prestación en el trabajo doméstico, pero Gude se mostró escéptico sobre la aplicación de la sentencia de Vigo. Apuntó que la UE señala esa discriminación y que la vía para corregirla es que el Gobierno legisle. Mientras tanto, probablemente la única posibilidad de ejecutar la sentencia será indemnizando a la trabajadora, apuntó.

Seoane y Pereiro señalaron otras discriminaciones respecto al resto de trabajadoras, como la posibilidad de despido simplemente alegando desconfianza, el no derecho a subsidio de más de 52 años para parados o el amparo del Fondo de Garantía Salarial y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La concejala de mujer destacó los avances en la legislación laboral del trabajo doméstico pero a la vez reconoció que no cree que haya nadie que discrepe de las reivindicaciones aún vigentes.

La guía del Concello se repartirá en la Casa da Muller, en la calle y en CC.OO. y UGT. Alonso recordó que más del 90% del empleo en el hogar está ejercido por mujeres.