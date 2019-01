Afeando impunemente Lugo

Gélida mañana del 1 de enero. El termómetro marca dos grados bajo cero. Remozada Calexa do Hospital, en pleno centro de Lugo. Un joven en manga corta hace pintadas con un aerosol de color verde en uno de los muros laterales del convento de las Agustinas y en el suelo. Otros tres chicos y una chica contemplan sus excesos creativos sin intentar convecerlo de que desista.

El propio autor ya reconoce en su obra que se trata de una gamberrada. Escribe en la pared, con falta de ortografía incluida, "bandalismo". También se recrea con corazones y símbolos fálicos. Incluye varios nombres. No firma la obra, pero sí pone la fecha.

Este es el último ataque contra el patrimonio del que se tiene constancia. En este caso, además, gráfica, porque un lucense captó el acto vandálico con una cámara y remitió las instantáneas, según asegura, a la Policía para que localice al gamberro.

Fachadas de edificios públicos y particulares y puertas de garajes están llenas de pintadas en la capital lucense. Solo en el primer semestre del año pasado la concesionaria de limpieza viaria Urbaser fue requerida para adecentar medio centenar de inmuebles que fueron víctima de los ataques de personas que confunden el vandalismo con el arte urbano.

ES UN MAL GENERALIZADO. En otras ciudades, como la vecina A Coruña, el Ayuntamiento ha contratado los servicios de una agencia de detectives para identificar a los autores de las pintadas más reiteradas en la ciudad a través de la investigación criminológica y la grafología.

El gobierno local de Lugo no se plantea recurrir a ese servicio. El concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, asegura que "polo de agora non o consideramos, pero pode ser boa idea. Barato non debe ser".

Este edil, que precisa que "moitas das pintadas son difíciles de determinar o autor, segundo nos dixeron na Policía Nacional", considera que Lugo "non ten tanto problema como noutras cidades como para chegar a eses extremos".

DAÑOS EN EL MOBILIARIO. Pero no solo los inmuebles sufren impunes ataques vandálicos, ni estos son exclusivos del centro de la ciudad. La periferia tampoco se salva. Así, al menos media docena de bancos de madera que se encuentran a la entrada del parque empresarial de As Gándaras, para que reposen los que visiten la zona, han aparecido destrozados en los últimos días. Les han roto las patas o el respaldo.

Un usuario que suele frecuentar este polígono para pasear por sus largas avenidas asegura que además de los daños en el mobiliario urbano se pueden encontrar "restos de botellón, jeringuillas y compresas".