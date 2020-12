El afán peatonalizador se extiende fuera de murallas y ya cuaja en varios barrios

Los peatones comienzan a ganarle la guerra al tráfico en las ciudades y Lugo no se queda atrás. Lo que hace casi treinta años comenzó en la Rúa da Raíña como un tímido experimento no exento de fuertes críticas por parte de los comerciantes y de algunos partidos se convirtió, con el paso del tiempo, en una tendencia que ahora se extiende ya fuera de murallas y se adentra en los distintos barrios de la capital lucense.

A Milagrosa fue una de las zonas pioneras, con dos espacios totalmente peatonalizados: la plaza de la iglesia y la calle Menorca. Pero en la cola están varias zonas más de Lugo, fuera de murallas. Recatelo, A Mosqueira y, ahora también, la rúa Rafael de Vega esperan su oportunidad.

En esta última calle, la decisión quedó en manos de los vecinos. El Ayuntamiento organizó un sondeo, que se llevó a cabo entre las comunidades de los distintos edificios, para pronunciarse sobre la peatonalización o no de uno de los dos carriles de la calle, el que está a menor altura. El resultado fue que sí. "Yo voté a favor y por tres motivos: en primer lugar, porque la peatonalización mejora la calle y la zona, porque permite crear un espacio para niños y mayores o para tomar un café y también porque queda garantizada la entrada o salida de vehículos con la apertura de la parte de arriba", explica uno de los vecinos de la zona, Enrique Rovira.

Peatonalizar uno de los carriles de Rafael de Vega no significa, en ningún caso, según este vecino, ceder ese espacio solo para la hostelería. "Tendrá que hacerse un estudio para ver cómo se reordena y si ponen bancos u otro mobiliario urbano. Una calle peatonal no es una calle solo para terrazas. Eso que estos últimos meses ahí hubo terrazas que dieron vida a la calle sin que hubiese problemas de ruido pero es necesario que se peatonalice bien, que haya un espacio para los vecinos y que se pueda convivir con las terrazas", opina Enrique Rovira.

POLÉMICA. La decisión está generando polémica, no solo entre los vecinos de esa calle sino también entre otros lucenses que viven cerca y que se ven afectados, sobre todo, por el corte de tráfico en el carril de la parte de abajo. Ese es el caso de Jesús Andón, por ejemplo, que vive en la Ronda da Muralla.

"A min paréceme nefasto que peonalicen parte de Rafael de Vega. Moitas veces aparco aí e, se non hai, permíteme vir de Fontiñas, cruzar Montero Ríos e xirar hacia a Ronda para, nesa mazá, atopar un sitio onde deixar o coche. Se pechan, xa non podería facer ese camiño. Tería que dar a volta pola rúa de Castelao e a Ronda. Persoalmente, a min paréceme que a quen máis beneficia a peonalización é aos bares porque así poden poñer as terrazas e ocupar todo o carril e o que está claro é que un espazo público non pode ser só para dar beneficio aos bares!", comenta Jesús Andón.

BARES. Esa primera impresión de que la peatonalización beneficia a los bares no se ajusta, en cambio, a la opinión de algunos hosteleros. Pilar Rodríguez, dueña de la parrillada Abel, no lo ve tan claro. "Se me van subir o IBI por facer a rúa peonil, non me compensa en absoluto. A nós danos igual. Temos un local grande e podemos meter a xente dentro. Se imos pagar máis impostos polas terrazas e, por riba, gastar cartos para poñelas ben e non nos compensa, ao final saímos peor. Así que, aínda que peonalicen, se cadra nin poñemos terraza. De feito, nós fomos os primeiros en retirala en novembro, cando pechamos, para que puidesen aparcar os coches", afirma Pilar Rodríguez.

Más tranquilidad y más clientela

La peatonalización resta tráfico pero suma, por un lado, clientela en los comercios y los bares y, por otro, tranquilidad entre el vecindario de las zonas afectadas. Esa es la conclusión de algunos residentes y empresarios de A Milagrosa y Recatelo, dos barrios de fuera de murallas donde ya se comenzó a peatonalizar.



En la panadería Manso, ubicada en la rúa Menorca, ven con buenos ojos la peatonalización de las calles. "Nosotros ya conocimos la calle así, peatonalizada. No nos la imaginamos de otra manera. Pero, de todas formas, estoy a favor de esto. La peatonalización da muchas más posibilidades de ganar clientes a todos los establecimientos de la zona", comenta Neli, dependienta de la citada panadería en A Milagrosa.



Recatelo. En este barrio de Lugo, muy próximo a la muralla y a la catedral, todavía se están estrenando con la peatonalización de la calle Villa de Sarria. Pero la impresión es positiva. "Está ben. Sobre todo, porque se poden poñer terrazas e hai máis tranquilidade. A maioría da xente está a favor", dice Avelino, del bar Esquina.