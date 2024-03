Los adolescentes que apuestan se duplican de los 14 a los 18 años y el 3,4% tienen riesgo de ludopatía

El juego avanza desde hace años como una de las principales adicciones sin sustancias entre los adolescentes y jóvenes. Los expertos en el tratamiento de dependencias advierten que cada vez son más los adolescentes que llegan a las consultas y las unidades de deshabituación con problemas relacionados con el juego, en la mayor parte de los casos, además, con otras adicciones asociadas, como consumo de drogas o de alcohol.

Y los datos de los pocos estudios realizados al respecto confirman las opiniones de los expertos. Dos de los principales son el "Estudio sobre la adolescencia, tecnología, salud y convivencia", publicado por la fundación Barrié en base a entrevistas con 10.051 adolescentes gallegos de 59 centros educativos de la comunidad, y el "Informe sobre trastornos comportamentales 2022" de juegos con dinero y uso de videojuegos e internet editado por el Plan Nacional sobre Drogas.

Ambos llegan a conclusiones bastante parecidas, entre ellas que los adolescentes que apuestan dinero a juegos se duplican entre los 14 y los 18 años y que el 3,4% de los jóvenes tienen hábitos que los sitúan en riesgo de ludopatía.

La puerta entrada: los videojuegos con "loot boxes"

Este último porcentaje difiere de un estudio a otro, porque el de la fundación Barrié estima "entre un 1,1% y un 2,3% la prevalencia de una posible ludopatía o juego problemático entre los adolescentes gallegos", mientras que el otro informe (que analiza los riesgos por edades, de los 14 a los 18 años) lo eleva al referido 3,4%. La razón no es otra que el hecho de que el estudio del Plan Nacional sobre Drogas también incluye como juego problemático el abuso de los videojuegos.

Una decisión que, según los psiquiatras, psicólogos y profesionales especializados consultados por este diario, está más que justificada. Todos coinciden en que desde hace ya tiempo la puerta de entrada de los adolescentes en sus edades más tempranas (incluso desde los 12 años) al mundo del juego con dinero son los videojuegos con "loot boxes" o cajas botín.

Se trata de juegos en los que puedes conseguir elementos extra para los personajes o la historia (mejores armas, determinados equipamientos, coches más rápidos...) pagando con dinero real, pero la compra de esas cajas o sobres no les asegura obtener lo que buscan, porque su contenido es aleatorio. Es decir, su funcionamiento es básicamente el mismo que una máquina tragaperras y, de hecho, numerosos países, entre ellos España, ya están estudiando su regulación, una exigencia de todos los profesionales que tratan con adolescentes y sus problemas de hábitos.

Según el informe del Plan Nacional sobre Drogas, "siete de cada diez estudiantes entre 14 y 18 años que ha jugado a videojuegos lo han hecho sin ningún gasto de dinero asociado", pero un 20% reconoce haber gastado hasta 50 euros; un 4,5 ha metido hasta 100 euros y un porcentaje idéntico, más de esa cantidad.

Se da la circunstancia de que este gasto es mayor en edades tempranas, mientras que cuando avanzan hacia los 18 años van bajando. Pero lo hacen en la misma medida en que van subiendo las cantidades destinadas al juego puro y duro, tanto online como presencial.

Más facilidad para jugar presencialmente que online

Es ahí donde se sitúa la clave, en el dinero. Mientras que la prevalencia de juego con efectivo a los 14 años se sitúa en un 7,6% en el juego online y en un 12,5% de manera presencial, a los 18 años estos porcentajes ya han subido al 15,3% y al 28,1%, respectivamente. En todos los parámetros analizados, los porcentajes masculinos son abrumadoramente mayores que los femeninos.

Unos datos que, además, reflejan una prevalencia absoluta del juego presencial entre los adolescentes. Al contrario de lo que podría pensarse, los jóvenes, incluso los menores de edad, tienen muchas más facilidades para apostar físicamente que para hacerlo por internet. Al respecto, Gerardo Rodríguez da una de las claves, como coordinador de programas de la asociación Agalure, especializada en el tratamiento de la ludopatía y con sedes en A Coruña y Lugo. "Se trata del control de acceso", indica, "porque las páginas de juego online han puesto más controles e incluso piden una doble verificación. Para que un menor pueda jugar tiene que realizar una usurpación de identidad completa".

Fuera de las redes, en la calle, todo es desgraciadamente mucho más fácil. Empezando porque el principal promotor del juego entre los adolescentes es el propio Estado: "Respecto al tipo de juegos online", indica el "Informe sobre trastornos comportamentales 2022", "se observa que, tanto el total de estudiantes de 14 a 18 años que han jugado en los últimos 12 meses a juegos online como los jugadores online que presentan un posible juego problemático, han jugado en mayor medida a videojuegos, apuestas deportivas y deportes electrónicos"; sin embargo, para esos mismos grupos pero con respecto al modo presencial, el diagnóstico es que "los juegos más utilizados son las loterías, Primitiva o Bonoloto y las loterías instantáneas", como los rasca-gana de la Once.

Una situación similar se da con las máquinas de apuestas deportivas de los bares, aunque con respecto a este tipo de juego también se están observando en los últimos años algunas evoluciones realmente preocupantes.

De las apuestas deportivas a las máquinas slot

Gerardo Rodríguez, de Agalure, explica: "Hasta hace unos años, la mayor parte de los jóvenes entre 18 y 30 años que venía a nuestra asociación con una ludopatía solía ser por apuestas deportivas. Pero ahora son cada vez más por máquinas de slot".

Se refiere a las conocidas como tragaperras, que hace mucho que dejaron de ser esos mecanismos que jugaban con tres filas de frutas y ahora incluyen hasta modalidades de juego progresivo, y también las de ruletas y bingos.

Están a mano en muchos establecimientos de hostelería y en casas de juego. Y es el propietario del local o incluso el camarero el que debe vigilar que no jueguen menores, una medida de seguridad que, evidentemente, hace aguas. La nueva ley de juego de Galicia intenta poner freno a esta situación, obligando a instalar en las máquinas un mando como las de tabaco, pero ha concedido varios años al sector para ir adaptándose y tiene, en opinión de este experto, demasiados huecos.

Unas 80 "familias" de Lugo a tratamiento

Agalure indica que desde que hace seis años comenzó a trabajar en Lugo, ha tratado 80 "familias" (el proceso siempre se hace con la participación del entorno), y que aproximadamente el 35% de los adictos tienen menos de 30 años. Pero también Cruz Roja lleva casos de jóvenes ludópatas, así como los psicólogos privados.

A falta de conocer un número exacto, Agalure advierte: el 55% de los ludópata han reconocido ideaciones o tentativas de suicidio. Este juego puede ser mortal.

"A estas edades ellos se sienten invulnerables y eso les hace bajar la guardia, manipulables"

Ivan Pico, psicólogo lucense especialista en prevención con estudiantes.

"Trabajo sobre todo en prevención y divulgación. Trato de enseñar a los estudiantes cómo los manipulan para entrar en esos juegos, trato de activar el pensamiento crítico, de hacerles ver que la adicción es una enfermedad crónica, no se sale nunca una vez que entras".



"Uno de los ejemplos que les muestro es Instagram, que tienen el mismo diseño visual, estructural y de sistema de funcionamiento que una máquina tragaperras. A través de los influencers, los algoritmos, la publicidad, les convencen de que son capaces de hacer cualquier cosas, y luego les venden las maneras de hacerlo".



"El paso de un juego a otro va muy determinado por el principio de inmediatez, cada vez se busca que la recompensa llegue antes. Una apuesta deportiva exige esperar al resultado, que acabe el partido; en las tragaperras hacen que sea más instantáneo, es más parecido a la red social".



"A estas edades tiene baja tolerancia a la frustración y son más susceptibles de caer en estos problemas por un principio evolutivo, que es que se sienten invulnerables. La invulnerabilidad nos hace manipulables porque bajas la guardia. Si tienes la tendencia a jugar y la sensación de ausencia de riesgo... pues incluso piensas que lo están controlando".



"A los chicos les presentamos muchas veces ejemplos de personas que salieron de las drogas, y ven que si salieron ellos también pueden salir aunque se metan, pero no les enseñamos a todos los demás que no pudieron salir".

Gabriela Klepsh: "Vienen con aislamiento y con tristeza, el juego llena algo que ellos han perdido"

"La mayoría de los adolescentes que tratamos vienen derivados del servicio de Salud Mental Infantojuvenil del Hula o a través de los médicos de Primaria que han visto situaciones que angustian a los padres o a través de los padres directamente. Y nos vienen pocos con situaciones solo de juegos, suele ser con problemas asociados de consumo de cannabis, cocaína o alcohol", afirma Gabriela Klepsh, psiquiatra de Conductas Adictivas de Cruz Roja Lugo.



"Vienen con aislamiento, poca comunicación con el otro y tristeza. Y veo soledad también. El juego llena algo que se ha perdido, un adolescente no es consciente, vive de sus impulsos, se está descubriendo a sí mismo".



"Hay una dificultad del sistema para poner límites. Todo tiene que ser ya, no hay un proceso de vida, de maduración. El Tik Tok o el Instagram muestran modelos de comportamiento ficticios en los que todo es dinero y comprar. Creen que controlan el juego porque ven que otras cosas de su realidad no pueden cambiarlas como les gustaría".



"Lo que más me preocupa es la adicción a la red social, a todo lo online, porque está incapacitando a los jóvenes, les está censurando su creatividad. Los está paralizando, chavales de 22 años que parece que tienen 16, su mundo se reduce a la pantalla".



"La terapia lleva tiempo largo. Si se trata con la familia integrada en un proceso largo, hay efectividad, pero el sistema nos va en contra".

"Cuando llegan a mi consulta es que se fue de madre, incluso con trapicheo de drogas"

Mario Rivas, psicólogo y profesor de la Escola de Enfermería de Lugo

"En mi trabajo, veo que el porcentaje de chavales con adicción al juego o patología dual es mayor en internet. Entran a través de los videojuegos, pero luego predomina el juego presencial, se enganchan con los locales y las máquinas de apuestas presenciales".



"Son edades en las que el empoderamiento, la ilusión de poder e incluso el desafío al sistema están muy presentes. No es dificil caer en ello si el entorno no lo coarta. A veces me llegan casos en los que incluso hay que hacer un internamiento, porque la adicción es tan severa que genera problemas de impulsividad, de aislamiento e incluso económicos".



"Cuando me llegan a consulta, suelen tener 18 años o por encima, pero el problema viene sobrevenido de los 11 o los 14 cuando todo se enraizó, y ya hubo castigos y todo se fue de madre. Para que lleguen a consulta ha tenido que haber un desfalco importante, normalmente se le da importancia al bolsillo o cuando hay una patología dual con trapicheco de por medio para sufragar el juego. Eso se ve mucho".

"Hay una búsqueda de sensaciones, la ilusión de control, y la manera de funcionar de las tragaperras estimula la búsqueda. En la sociedad que vivimos todo es efímero y aunque obtengas el premio quieres más. Además, el juego está muy socializado e incluso premiado".



"Están convencidos de que ganan, y esa ilusión de control, ese error de atribución, es muy difícil de desmontar".