La adjudicataria del parking de Hula anuncia bonos mensuales a 27 euros

La nueva adjudicataria del Hula asume la gestión del aparcamiento el día 1 de febrero y ya tiene a la venta los bonos mensuales con una promoción especial de 27 euros, frente a los 72 que cuestan actualmente, si se contrata por una duración mínima de 6 meses. Para 30 días —que no tienen por qué ser consecutivos, a diferencia de la actual tabla de precios— es de 39 euros.

La concesionaria está avisando a través de un cartel instalado en distintos puntos del parking del hospital lucense, como los cajeros donde se debe abonar la estancia, de que se hará cargo de las instalaciones el día 1 y que los interesados pueden solicitar el bono del mes de febrero o interesarse por los precios escribiendo a [email protected] o llamando al 931 980 270. En ese número es donde explican que el precio de 27 euros será para los que se comprometan por un período de 6 meses, algo que puede interesar a trabajadores, ya que aunque el hospital tiene un aparcamiento para personal no resulta suficiente para albergar los vehículos de todos los trabajadores.

La entrada en vigor de las nuevas tarifas es algo que los usuarios del aparcamiento del Hula esperan con interés, ya que los precios se verán sustancialmente reducidos. Ahora los primeros 15 minutos son gratis y, entre el minuto 16 y 59, 0,10 euros; es decir, la primera hora de estancia costará diez céntimos de euro, frente a los 1,63 que costaban hasta ahora. Un día entero de estacionamiento costará 4 euros frente a los 13,24 euros del precio actual.

No solo el bono de 30 días registrará una rebaja considerable, sino que habrá otro de 15 días naturales no consecutivos a 18,40 euros, frente a los de 20 días que hasta ahora costaban 53 euros y los de 10, con un precio actual de 27. La inclusión de bonos con jornadas no consecutivas era una vieja aspiración de muchos pacientes que tienen que acudir regularmente al hospital a recibir tratamiento, pero sin que este se les administre en días seguidos, con lo que hasta ahora no se podían acoger a ningún bono que rebajase el precio.

En su comunicación corporativa, la nueva concesionaria explica que una de las tareas que emprenderá al hacerse cargo de la gestión será "dotar al aparcamiento de la automatización que éste requiere". Además, se instalará un sistema de seguridad 24 horas y se dotará de plazas con carga para vehículos de movilidad eléctrica, una cuestión incluida por el Sergas en su pliego de condiciones dada el aumento dentro del parque móvil de esta clase de coches.

El Sergas confía en que la bajada sustancial de los precios sirva de acicate para aumentar el uso del parking del hospital, frente a otras opciones como estacionar en el cierre perimetral o en el leiraparking municipal de 513 plazas que el Ayuntamiento abrió frente a la puerta principal.

Recientemente, el Concello licitó la obra de adecuación de otro aparcamiento gratuito en otras dos fincas de su titularidad también próximas a la entrada principal. Su intención es crear otras 340 plazas para estacionar en las inmediaciones y anunció que le pondría gravilla e incluso intentaría que contase con cámaras de seguridad para disuadir a los gorrillas.