La alcaldesa Lara Méndez anunció este viernes durante la comisión de seguimiento de la estrategia Dusi de la adjudicación a la empresa Taboada y Ramos, por importe de 712.685 euros, de la obra de construcción de la pasarela peatonal sobre la N-VI.

La regidora indicó sin embargo que el Concello no dispone aún de los permisos para iniciar los trabajos, ya que al estar afectada por la carretera nacional y por el Camino Primitivo precisa de informes favorables del Ministerio de Fomento y la Xunta. Méndez explicó que el Concello remitió toda la documentación a ambos organismos en noviembre y añadió que las obras, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, se iniciarán una vez se reciban las autorizaciones.

La alcaldesa justificó además que los técnicos municipales dieron el visto bueno a la decisión de acometer en paralelo la licitación del contrato y la solicitud de permisos, aunque desde el PP se advirtió este viernes del riesgo que puede suponer que alguna administración no autorice el proyecto de la pasarela y sea preciso modificarlo.

El grupo de Ace-EU propuso que en la ejecución del proyecto de Calzada da Ponte se tengan en cuenta las pavimentaciones históricas

El PP criticó además esta infraestructura, con la que dice que el gobierno local "dilapida" fondos del programa Dusi, y se lamentó de que aún no se haya buscado una alternativa al proyecto de nuevo acceso a la N-VI desde A Volta da Viña, que fue descartado por el Concello.

La regidora también explicó en la reunión la marcha del resto de obras de este programa que se financiarán con los fondos europeos. Así, indicó que está previsto que este mes se licite el proyecto de ampliación del acceso inferior de la N-VI. Según Méndez, el Concello ya dispone de unos terrenos del entorno del paso que no eran de propiedad municipal y necesarios para conectarlo con la Calzada da Ponte, cuya peatonalización dijo que está prevista en el futuro. Esta aprobación quedará condicionada, dijo, a los informes de otras administraciones que ya fueron solicitados.

La alcaldesa también explicó que fue contratada por 59.000 euros la obra descontaminación de la Rúa do Vicedo, que se iniciará este mes una vez se apruebe el plan de tráfico. Mientras, el grupo de Ace-EU propuso que en la ejecución de este proyecto se tengan en cuenta las pavimentaciones históricas y la conservación patrimonial "desta zona tan sensible do municipio, pois tal como evidencia o ditame da Dirección Xeral de Patrimonio, o goberno pretendía simplemente asfaltar a actual Rúa Vicedo, outroura sendeiro peonil cara a rúa do Carme", añade.