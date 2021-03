Les cuesta señalar una tapa como la más identificativa de los 71 años que llevaba en pie el bar A Tasca, en la Rúa da Cruz. Sin embargo, si hay que elegir una Maruchi Sanmartín Cadahía -la cocinera y dueña del negocio, junto con su marido, José Luis Rodríguez López- se inclinaría por la ensaladilla de la que, dice, llegaban a hacer una tina, de un metro de diámetro, al día.

Maruchi y Luis echaron este martes el cierre al negocio para dar paso a otros nuevos dueños, que reabrirán el bar a mediados de abril. Tras de sí deja Luis toda una vida ya que A Tasca era de sus padres y él nació y se crio en este negocio, donde empezó a trabajar como camarero con 13 años tras plantar los estudios en segundo de Bachillerato. "A mí me gustaba y mis padres me animaron a hacerlo porque no les funcionaban bien los camareros. Así fue cómo empecé y cómo seguí toda mi vida, detrás de la barra, en un negocio en el que fui muy feliz e hice muchos amigos", comenta Luis.

Tan bien le fue que, incluso, arrastró a su mujer, con la que se casó en 1980. Maruchi trabajaba, hasta entonces, en la peluquería de su madre en Monterroso. Conoció a Luis, se casó, se vino para Lugo y se convirtió en la cocinera de A Tasca.

"Se me daba bien la cocina pero el cambio fue grande. Las tapas aquí siempre tiraron mucho. La que más quizá la ensaladilla pero también el pulpo, los pinchos morunos, la paella que hacíamos los viernes y sábados, los callos, la tortilla y las patatas fritas, que freíamos aquí, en el bar, y que no eran de las compradas", explica la cocinera de A Tasca.

Este bar -que pertenecía a la familia de Luis desde hace 71 años pero que ya antes era otro negocio de hostelería que se llamaba Bodegas Bercianas- tenía, según cuenta Maruchi, fama de caro. "Y sí, A Tasca era el bar más caro de los vinos. Quizás las consumiciones saliesen unos céntimos más caras, pero los pinchos y las tapas siempre fueron muy elaborados y eso la gente lo agradecía, igual que la rapidez con la que siempre servimos a los clientes. A nosotros, por lo menos, eso nos funcionó y creo que sin tapa, estos bares de esta zona perderían mucho", afirma Maruchi.

Luis emprende, a sus 67 años, el camino de la jubilación. Maruchi todavía esperará algunos años más. De una manera u otra, ambos experimentarán un cambio de vida para el que, de momento, los únicos planes serán "pasear, cuidar de los nietos y también atender a los padres, ya bastante mayores", explican.

A Tasca echó el cierre este martes a las nueve de la noche. Horas antes, fueron muchos los clientes y amigos que se acercaron por allí para despedirse de la pareja, que vivió con nerviosismo este último día detrás de la barra y en la cocina.

"Estamos más nerviosos que un día normal pero algún día lo teníamos que dejar. Fueron muchos años de sacrificio porque Luis, por ejemplo, se levantaba a las siete de la mañana y no se iba de aquí hasta que cierra, pero mereció la pena porque conocimos a mucha gente y ganamos una clientela fiel, como la que venía todos los años en agosto, que repetía una y otra vez", dice Maruchi.

Atrás quedan los años en los que todavía no entraban las mujeres en los bares y que vivió Luis. "Hasta hace medio siglo, las mujeres apenas entraban en los bares. Recuerdo que, entonces, la zona de los vinos estaba en la puerta de San Pedro. Allí estaban el Madriles, O Candil y El Ancla. Esa zona murió y los bares se vinieron para la Rúa da Cruz y la Rúa Nova. Ahora la gente no se mueve de aquí porque el centro tira mucho, tanto para los de Lugo como para los turistas, y, pese a la pandemia, esto no se muere", dice Luis.